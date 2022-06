Turizmus 1 órája

Az aktív pihenési lehetőségeket is keresik a Heves megyei vidéki településeken

A lecsengő pandémia után úgy látszik, minden újra a régi kerékvágásban zajlik, a falusi turizmus is életre kelt. Így szűkebb hazánk községeiben is sokan megfordulnak a pihenésre vágyók közül. Ehhez az új attrakciók és a programok sokasága is hozzájárult.

Molnár Helga. Molnár Helga.

Az idei pünkösdi egerszalóki programok is sok vendéget vonzottak, akik igen jól érezték magukat Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Az idei pünkösdi egerszalóki programok is sok vendéget vonzottak, akik igen jól érezték magukat Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

A Gyógyvizek Völgyében is két nehéz év áll mögöttünk – mondta Farkasné Uzelman Szilvia, a Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület menedzsere.

Tavaly a pandémiás helyzet még visszavetette a vendégforgalmat. Az elmúlt év első hónapjaiban a turisztikai szolgáltatóknak zárva kellett tartani. Ez nagyon érződik az egész éves teljesítményen. Tavaly a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tájékoztatása szerint Egerszalókon a kereskedelmi vendégéjszakák száma 126 ezer 59 volt. Az összes vendégéjszakák száma 195 ezer 710, ez az előző évhez képest 10,2 százalékos emelkedést jelent. Demjénben 74 ezer 264 vendégéjszakát töltöttek el. Összességében a Gyógyvizek Völgyében 269 ezer 974 éj realizálódott, igaz, ez az előző évhez képest 9,5 százalékos emelkedés. – Tavaly sajnos több betervezett rendezvényt le kellett mondanunk a járványügyi helyzet és a korlátozások miatt. Először pünkösdkor tudtunk szervezni bármilyen megmozdulást. A szokásos gasztronómiai rendezvényt, a Pünkösdi Tor-túrát kicsit újragondolva Terasz-túraként rendezték meg. A nyári szezon már hasonlított a korábbi évekhez, szerencsére a szálláshelyek júliusban és augusztusban megteltek. A nyár végén a szokásos Szüretindító Bortúra és Falunap jól sikerült közösségi rendezvény volt. Az ősz folyamán a Borkorcsolya és a Márton napot tartották meg. Mindkét programra a Sáfránykertben vártuk a vendégeket – részletezte. A vendégek egyre inkább keresik az aktív pihenési lehetőségeket. A szokásos egerszalóki látnivalók – így a sódomb és a barlanglakások – mellett egyre többen látogatják a kaptárköveket. Sikerült három eddig kevésbé látogatott kaptárkőhöz vezető sétautakat kitakarítani, kijelölni és felfesteni. Így most már a vendégek megismerhetik a Kőasszonyt, a Menyecske-hegyet és a Kőbojtárt is. – A bátrabbak kerékpáron is nekivághatnak a környék felfedezésének. Ezeken kívül a falunéző Tücsökbusz továbbra is az Egerszalókra érkezők egyik legfontosabb programja. Nyáron menetrend szerint üzemeltetjük a kisbuszt, mely tavaly is sok látogatót szállíthatott – tette hozzá a TDM menedzsere. Látványos rendezvényekkel - Sokan úgy vélik, hogy Noszvaj is az ország egyik legvendégszeretőbb települése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint minden hónapra jut legalább egy látványos rendezvény, de ha épp nem tartanak semmit, akkor sem unatkozhatnak a faluban pihenő vendégek. A látnivalók sora igencsak hosszú. Egykori barlanglakásokból faragtak „időtlen tereket” az itt élő szobrászok, és Noszvajé az ország egyik legkisebb kastélya. Sokakat vonz a gyönyörű kilátás a falu dombjairól, nagyokat lehet túrázni a környéken, az egyik fő vonzerő pedig a tiszta levegőjéről és tavairól nevezetes Síkfőkút. S akadnak, akik a gasztronómiai programok miatt érkeznek.



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!