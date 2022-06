A fórum célja az volt, hogy a rendőrség, a gyöngyösi városrendészet, a városi polgárőr szervezetek, iskolaőrök, addiktológiai szakemberek, szociális munkások részvételével megtartott megbeszélésen a Nemzeti Drogellenes Stratégiában és Gyöngyös Drogprevenciós Stratégiájában megfogalmazott célokkal összhangban a drogkérdésben érintett szervezetek összefogását előmozdítsa. Gondolatindítóként Kocsis Irén Mária, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője ismertette a jelenlegi helyzetet megyénkben.

- A kábító- illetve pszichoaktív szerekkel kapcsolatban elrendelt büntetőeljárások száma évek óta stagnálónak mondható. Tavaly 253 eljárás indult, 2020-ban 269, 2019-ben 228, 2018-ban pedig 259 esetben. Jellemző az, hogy egyre több szer kerül a pszichoaktív kategóriából át a kábítószer minősítésbe, ez a visszaélést is másképp minősíti. A rendőrség elsősorban a terjesztők ellen igyekszik fellépni, mert ezzel lehet csökkenteni a fogyasztók számát is. Heves megyében a legjellemzőbb a marihuána és az amfetamin tartalmú drogok használata, de nagy mennyiségben fogyasztanak pszichoaktív szereket is - foglalta össze Kocsis Irén Mária.

A rendőri tájékoztatás után a résztvevők kérdéseire válaszolt a bűnmegelőzési szakember, majd kötetlen véleménycsere folyt, amely során mindenki beszélt a saját szakterületén tapasztalt droghelyzetről.