Az átadás óta eltelt időszakban a tapasztalatok azt mutatták, hogy a biztonságosabb közlekedés érdekében a csomópontot ki kell világítani, így mind az autósok, mind pedig a kerékpárosok biztonságosabban közlekedhetnek a sötétedés utáni időszakban is a körforgalomban.

Dr. Pajtók Gábor, Heves megye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője csütörtök délelőtt a helyszínen elmondta, hogy a térség szempontjából kiemelt jelentőségű beruházás az M25 gyorsforgalmi út, amelyhez csatlakozik a most fejlesztett körforgalom.

- A közlekedés az életünk egy nagyon fontos szegmense. A szigetüzemű közvilágítás nem csak Magyarországon egyedülálló, hanem Európában sincs ilyen típusú megvilágítás. Egyediségét az adja, hogy a kialakított napelemes tároló egész évben, a legborúsabb napokon is képes az éjszakai megvilágítást megoldani. A most kiépült közvilágítás fenntartható, energiatakarékos, ily módon nyújt nagyobb biztonságot azoknak, akik erre utaznak. A körforgalom és az autópálya csatlakozás is ezt szolgálja, ahogy a majdani keleti tehermentesítő út is - mondta.

Hozzátette, hogy utóbbival kapcsolatban júliusban a tervező konzorcium tagjai egyeztetést tartanak a lakossággal.

Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, a magyar építőipari szakma innovatív, tehetséges szakemberek együttműködésének köszönhető ez a modern megoldás. Kitért arra is, hogy reméli, az egri tehermentesítő út is minél hamarabb megvalósulhat.

Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója kiemelte, jól sikerült összehangolni a kerékpárút es a körforgalom fejlesztését.

- Innovatív, okos megoldást kerestünk. A körforgalom közepében tároló épült, minden behajtónál mozgásérzékelők szabályozzák a megvilágítás fényerejét, ezzel is jelentős energia mennyiségét spórolhatunk. Ez olyan előrelépés, amellyel terveink szerint az országban több helyen találkozhatunk majd, hiszen ez a jövő. Egyébként egy kivitelezésnél a közműszolgáltatások engedélyei sok időt vesznek el. Itt ezzel sem kellett számolni - részletezte.