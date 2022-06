-Az Evat Zrt. igazgatósága a közgyűlés mint legfőbb tulajdonos által törvényesen meghozott döntések mentén alakítja a társaság ügymenetét. Az igazgatóság nem kívánja a cégcsoportot politikai csatározások színhelyévé tenni - reagált Minczér Gábor alpolgármester kijelentéseire File Sándor, az Evat igazgatóságának elnöke sajtótájékoztatóján csütörtök délután. Hozzátette, a politikai csatákat a közgyűlés keretein belül az arra hivatott személyekre bízza.

Az Evat üzleti döntései, leányvállalataival kapcsolatos változtatásai mind egy célt szolgálnak: Eger városának fejlődését, társaságainak kiegyensúlyozott működését. A közgyűlés és az igazgatóság döntéseinek jogosságát az elért üzleti eredmények, szolgáltatás minőségének változása igazolhatja a jövőben. A kinyilatkoztatott sajtóanyagok állításai valótlanok, Eger lakóinak félretájékoztatására alkalmasak.

A száraz szakmai tények a következők:

Az igazgatóság tagjai önállóan, szakmai felelőséggel végzik munkájukat. A megidézett levél funkciója egy, a sajátos szervezeti felépítésből adódóan több szintű (közgyűlés-EVAT Zrt. igazgatóság, több Városgondozás Kft. taggyűlés) döntéssorozat határozatainak érvényesítése. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a levél tartalma a taggyűlés napirendi pontjaira tett javaslatot tartalmaz normál ügyrend szerint.

Az igazgatóság eddigi működése során döntéseit konszenzussal hozta meg ebben az adott kérdésben is. Tehát az igazgatóság álláspontja egységes. A kettős aláírás hosszú évekre visszamenő működési gyakorlatot testesít meg, nem hordoz semmilyen egyéb jelentéstartalmat, indokolt esetekben az EVAT Zrt. együttes aláírást alkalmaz.

A Városgondozás Eger Kft. és az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. életében a kezdeményezett jogi változtatás nem előzmények nélküli, már korábban is fennált ez a joggyakorlat, mérlegelve a hatékony üzleti működés lehetőségét. Szükségességét a hulladékgazdálkodási ágazat sajátos piaci helyzete, körülményei indokolják, amelyet igazol az is, hogy más megyék települései esetében is fennáll hasonló megoldás. Határozottan cáfoljuk, elutasítjuk még annak feltételezését is, hogy az igazgatóság tagjai bárhonnan, bármilyen formában döntéseiket befolyásoló juttatást kapnak. Zárásként megemlítjük, hogy az igazgatóság tagjai több évtizedes múltra visszatekintve Eger város fejlődéséért a legkülönfélébb területeken helytálló szakemberek. Ezt a pozíciót nem feladva, tisztességes, őszinte, Eger város fejlődését szolgáló együttműködésre ösztönözzük a város jelenlegi vezetését. Fókuszterületnek olyan akkut problémák megoldásán való konstruktív együtt gondolkodást javaslunk, melyek további elodázása súlyos problémák elé állíthatja Eger városát, az önkormányzat és cégeinek működését.

Ezen területek a Katona téri parkolóház ügye, a városi cégek, különös tekintettel a közszolgáltatást végző társaságokra, a kiegyensúlyozott

finanszírozási hátterének biztosítása, a transzparens és jogkövető működés és gazdálkodás feltételeinek biztosítása, az energiagazdálkodás kérdése, a távfűtés modernizációja fenntartható energiamix kialakítása, a hulladékgazdálkodás jövőbeni változásait figyelembe vevő működés átalakítása, a városi tulajdonú cégek és intézmények pályázati potenciáljának erősítése, tudatos felkészülés a következő projektidőszakra. Az igazgatóság természetesen amíg bírja legfőbb tulajdonosa, Eger Megyei Jogú Város közgyűlésének bizalmát, felhatalmazását, ezekben a kérdésekben kíván határozott előrelépést eszközölni szakmai koncepciója mentén kizárólag Eger városának érdekeit, fejlődését elősegítve.