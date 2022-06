-Mirkóczki Ádám polgármester már többször is arról beszélt, hogy tárgyalnak a laktanya városi tulajdonba vételéről amely jelenleg az állam kezében van. Ez beindította az ötletelést a város politikusaiban, de nekünk továbbra is az az álláspontunk, hogy az épületegyüttesnek maradjon meg az eredeti funkciója - mondta csütörtök délután a Dobó István laktanya bejáratánál Bábel Ildikó, aki a Mi Hazánk Mozgalom jelöltje a júniusi egri időközi választásokon.

Nem szeretnénk azt, hogy a város tulajdonába kerüljön, majd üresen álljon, ahogy más épülettel is történt ez Egerben. Szerintünk alkalmas lenne például helyi csendőrség működtetésére is a laktanya, úgy gondolom, jól megférnének a honvédség vagy a Magyar Gárda erői mellett is. Nekik állomásozó helyük lehetne például. Ez hatalmas beruházás lenne, hiszen tudjuk, hogy hatalmas a terület mindez, és az épületegyüttes fenntartása leginkább úgy tudna hatékonyan megvalósulni, hogy ha állami tulajdonban maradna - emelte ki Bábel Ildikó.