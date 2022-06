A Dobó István Vármúzeumban is éjszakai programot kínáltak a rendezvényhez kapcsolódva, látványos, színes, interaktív tárlatvezetésekkel. Az Egri vár mellett a Gárdonyi Géza Emlékház, Közösségi Tér és Kertben, a Ziffer Sándor Galériában, valamint a Valide Szultána Fürdőromban is programok zajlottak. Este hat órakor a megnyitón felavatták az Egri vár harangját, melyet Slíz Róbert harangöntő mester nemrégiben készítetett a Nemzeti Tehetség Program keretében.

-Ez az egyik olyan nap az évben amikor közel ötezer látogatónk van rendszerint egy éj alatt, ez annak is köszönhető, hogy ilyenkor mindig kicsit másképp mutatjuk be a múzeumot, kollégáink igyekeznek a saját szemükön keresztül megmutatni a tárlatokat - fogalmazott dr. Ringert Csaba igazgató.

Elmondta, a jövőben a múzeumban kezdődő programokat a harangszó jelzi majd. Kiemelte, az este folyamán a múzeum minden kiállításán részt vettek a kurátorok is, akik érdekességeket osztottak meg a tárgyak kalandos történetéről, a törökkori életmódról és fegyverekről, valamint az egri borkultúráról.

A látogatók kipróbálhatták a gabonaőrlést, fegyvermásolatokat, és megismerhették a régész, a restaurátor szakma szépségeit is. A családoknak a kisvitézi próbával, kézműves foglakozással és játszóházzal készültek, s megismerkedhettek a chanbarával, egy különleges sporttal is, s táncházon is részt vehettek. Tárlat nyílt az Új Rímek (Új és RégI MestErségeK) című tehetséggondozó szakkörön az elmúlt fél évben a résztvevő gyerekek által készített alkotásokból a Dobó-bástyában.

Az Egri vár vitézei és az Egri Vitézlő Oskola az aknafigyelő folyosók rejtett járataiban kalauzolták a látogatókat, a palotaudvar pedig népzenével és ágyúszóval, zászlóforgatókkal és tűzzsonglőrökkel, telt meg, de nem maradt el a Szentivánéji máglyagyújtás sem.