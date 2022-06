Új menetrendet vezet be a Volánbusz 2022. június 16-val Salgótarján, Pásztó és Gyöngyös térségében - tájékoztatta portálunkat pénteken a Volánbusz Zrt. kommunikációs igazgatósága. A Salgótarján–Bátonyterenye–Pásztó–Gyöngyös útvonalon minden nap kétóránként indulnak az autóbuszjáratok, melyek a Pásztó és Gyöngyös között közlekedő további új járatokkal együtt jelentős mértékben javítják a szomszédos megyék közötti utazási kapcsolatot – különösen Pásztó és Szurdokpüspöki települések összeköttetését Gyöngyössel. A járatok Salgótarjánban a környékbeli települések felé, Gyöngyösön pedig Eger, Heves, Tiszafüred, Karcag és Jászberény felé biztosítanak csatlakozást.

A Salgótarján–Bátonyterenye–Szuha viszonylaton ütemes jellegű menetrend lép életbe, és bővül a Salgótarjánból és Bátonyterenyéről Szuha, Mátramindszent, Dorogháza és Nemti településekre közlekedő járatok száma. Salgótaján és Szuha között munkanapokon kétóránként, csúcsidőben még sűrűbben indulnak a járatok. A szentkúti nemzeti kegyhely elérhetősége Nagybátonyban Hatvan irányából vasúti csatlakozásokkal, illetve hétvégén több közvetlen salgótarjáni járat indításával is javul. A Salgótarján–Kisterenye–Nagybátony útvonalon elővárosi jelleggel, hétvégén óránként, munkanapokon legalább félóránként, a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban pedig még sűrűbben indulnak az autóbuszok.

Jelentősen javul Mátraszőlős elérhetősége is. Ennek érdekében a Salgótarján–Bátonyterenye–Mátraszőlős–Pásztó útvonalon munkanapokon összesen 6 járatpár indul – jellemzően kétóránként. Salgótarján és Pásztó között munkanapokon csúcsidőszakban 30 percenként, hétvégén – a Hatvan és Somoskőújfalu között közlekedő személyvonatokat is kiegészítve –egész nap kétóránként biztosított az utazási lehetőség.

A Pásztóról Hollókő, Bokor, Csécse, Buják, Bér, Vanyarc, Kálló és Erdőkürt irányába közlekedő autóbuszjáratok menetrendje a kedvezőbb vasúti és autóbusz csatlakozások érdekében módosul.

A sajtóközleményből kiderült az is, hogy a Hatvan–Lőrinci–Apc és a Gyöngyös–Gyöngyöstarján–Gyöngyöspata–Rózsaszentmárton–Petőfibánya–Hatvan vonalakon közlekedő járatok menetrendje kismértékben átalakul, a korábban Hatvan–Salgótarján között közlekedő járatok csak Hatvan és Pásztó között közlekednek.

A Balatonhoz utazókat is kiváló eljutási lehetőségek várják, akik a vezetés és tájékozódás fáradalmai helyett az egész utazás ideje alatt pihenhetnek a kényelmes, korszerű autóbuszokon. Idén nyáron is indul közvetlen autóbuszjárat Nógrád megyéből Siófokra. Az autóbuszok továbbra is csütörtöktől vasárnapig közlekednek, a végállomás azonban Balatonlelle helyett Siófok. Ezek a járatok viszont már érintik Bátonyterenye, Tar, Pásztó, Szurdokpüspöki, Zagyvaszántó és Lőrinci településeket is. Így a 21-es út mentén elhelyezkedő több településről is rendelkezésre áll a közvetlen eljutás a „magyar tengerhez”.

A balatoni járat Salgótarjánból reggel 7:40-kor indul, Siófokra 11:40-kor érkezik; délután Siófokról 16:15-kor indul Salgótarján irányába, a nógrádi megyeszékhelyre 20:10-kor érkezik. A balatoni járat Siófokon 15-20 perces átszállási idővel a tó déli partján közlekedő Balaton InterCity vonatokra is kedvező átszállást biztosít. A reggel 7:40-kor induló járat a kedvező csatlakozásoknak köszönhetően Nógrád megye szinten minden pontjáról elérhető, a 20:10-kor Salgótarjánba érkező buszról pedig számos, a balatoni járat által nem érintett Nógrád megyei településre biztosított a továbbutazási lehetőség a Salgótarjánból 20:30 körül induló helyközi járatokkal.

Idén gyakrabban indul az Eger-Gyöngyös és a Balaton között közlekedő autóbuszjárat, így a nyári tanszünetben már minden nap biztosított a közvetlen kapcsolat Heves megye és a tó között. Az autóbuszjárat Gyöngyös és Siófok között expresszjáratként, majd Siófoktól – a déli part valamennyi települését érintve – már egészen Keszthelyig és Hévízig közlekedik. Az autóbusz Egerből reggel 7:55-kor, Gyöngyösről 8:55-kor indul, kedvező csatlakozásokat biztosítva a megye többi települése felől. Siófokra 11:44-kor érkezik, ahonnan kora este 18:10-kor indul vissza Gyöngyös, illetve-Eger felé. Gyöngyösre 21:00-ra, Egerbe 21:55-re érkezik. Az autóbuszjárat így akár rövidebb, akár hosszabb pihenéshez, fürdőzéshez is kiváló eljutást jelent Heves megyéből a tó számos pontjára, illetve Hévízre is.

A térséget érintő menetrendi fejlesztések részletesen itt, a Balaton megközelítését érintő változások itt érhetők el.