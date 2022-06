Az esős időjárás kicsit módosította a tervezett programot, de így is megtartották a szabadtéri bográcsozást, viszont a gyerekfoglalkozásokat a kultúrház nagytermébe vitték. Itt adott műsort a Diri-Dongó gyerekzenekar, és itt lehetett arcfestést, csillámtetoválást is készíttetni, illetve játékokkal foglalatoskodni. Az idő javulásával a szabadtéri események, köztük a trambulinozás előtt vetélkedőt is tartottak a gyerekek és a felnőttek részére.