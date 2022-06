Mivel a környékbeli országokban túlszaporodott a védett állat, hozzánk is átjön néhány példány – bár egyelőre nem túl sok medvét látni Magyarországon, érdemes felkészülni a jelenlétére - írja a hirado.hu. Legutóbb Nógrád megyében rögzítette vadkamera azt az állatot, amely nagyjából egy hete kóborol a Cserhátalján és Aszód környékén. Közben Szlovákiában és Erdélyben is nagy a gond, van olyan terület, ahol már ötször annyi medve él, mint amennyit a térség el tudna tartani. Erdélyben idén már él az úgynevezett „megelőzési kvóta”, hogy enyhüljön a helyzet – hangzott el a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

Magyarországra egyelőre a környékbeli országok túlszaporodott állományából jut egy-egy medve, és általában vissza is térnek Szlovákiába vagy Erdélybe. A Nógrád megyei medvefigyelő közösségi oldal szerint az elmúlt másfél évben járt már medve Eger környékén és Ózdon is. Néhány napja a lakosok legnagyobb meglepetésére a fővárostól csak 60 kilométerre fekvő Acsán is megjelent egy példány. Azóta Aszódon, később pedig északabbra figyelték meg az állatot, hétvégén Vanyarcról jelentették.

Mivel nem vagyunk „medvés ország”, viszont várható, hogy ilyen gyakrabban történik, érdemes felkészülni nemcsak a túrázóknak, a terület kezelőinek is.

– mondta Heltai Miklós, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének igazgatója.

A szakember hangsúlyozta, a fő cél az, hogy a találkozást elkerüljük a vadálattal. Ha azonban észrevesszük a medvét, akkor ne törekedjünk arra, hogy még közelebb jussunk vagy fotót készítsünk róla, távolodni kell tőle, úgy, hogy a legkisebb fizikai kontaktus legyen a medvével.

Szerencsére egyre több az olyan medvés hely, ahol csökken a balesetek száma, hiszen amennyiben nem kínálunk otthagyott szemetesekkel, ételmaradékokkal teli csalétket, akkor a medve is kevésbé látogatja azt a területet.

Szakemberek szerint a most Nógrád megyében portyázó, még fiatal medve hamarosan visszatérhet Szlovákiába. Addig a környék lakóit az erdőkezelők arra kérik, legyenek óvatosak, figyelmesek, ne látogassák az érintett erdőket.

„Az első észlelés május 25-én volt Acsa és Püspökhatvan között, még aznap éjszaka Iklad határában egy vadkamera rögzítette, hogy ténylegesen ott van a medve. A parkerdő és a Duna–Ipoly Nemzeti Park folyamatosan monitorozza az állat mozgását, dolgozóik járják a területet, vadkamerákat helyeztünk ki, amik 24 órás megfigyelésre adnak lehetőséget. Amint a medve valahol felbukkan, azonnal tájékoztatjuk a lakosságot” – mondta Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő szóvivője.

Patkó László vadbiológus, a WWF Magyarország nagyragadozók programjának vezetője kiemelte, a medvék aktív periódusa márciustól október végéig tart, ebben az időszakban az elmúlt években gyakrabban jelentek meg az ország területén az állatok. Több helyen Európa-szerte növekedik a ragadozók – hiúz, medve, farkas – száma, főként Szlovákia területéről jönnek át hazánkba.

A nagyragadozóknak nagy mozgáskörzetük van, több száz négyzetkilométeres, így a napi eltávolodás egy-egy területtől több tíz kilométer lehet.

A szakember elmondta, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén jelenleg is van medve, számuk, illetve pontos helyük azonban ismeretlen. Az állat gyakoribb megjelenésére, valamint idővel az állandó jelenlétére is számítani lehet.

„Alapvetően a medve egy békés természetű állat, és nagyon ritka esetben kerül sor az emberrel való konfliktusra. Ha medvét látunk akkor fontos, hogy semmiképp ne közelítsünk hozzá, legyen bármilyen korú az állat. A bocsok megközelítése leggyakrabban az anyaállattal való találkozást is magával vonhatja. Ne tegyünk semmilyen hirtelen mozdulatot, fontos, hogy kerüljük a szemkontaktust, és lassan hátrálva távolodjunk el a helyszínről” – hangsúlyozta Mészáros Péter.