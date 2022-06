A nemrég felújított és átadott Kossuth utcai Civil Közösségi Házban tartott sajtótájékoztatón Csákvári Antal, a szervezet elnöke elmondta, a polgári köri mozgalom húsz évvel ezelőtt kezdett el szerveződni. Ennek apropóján szeretnének novemberben egy országos eseményt szervezni, ahol a polgári körök jelentőségét és az elmúlt húsz év közösségteremtő és közösségeket összekovácsoló munkáját állítanák a középpontba. Hozzátette, az országból többen jelezték, hogy csatlakoznak a kezdeményezéshez.

Csákvári Antal kiemelte, hogy munkájuk során kapcsolatba kerültek több erdélyi és kárpátaljai szervezettel is, ezekkel segítik egymás munkáját. A közeljövő feladataiként kiemelte, hogy az új civil házba átjelentkeztek, így nemsokára hivatalosan is intézni kell a székhelyváltoztatás adminisztratív teendőit, már csak azért is, mert április végén tisztújítást tartottak, s új tagok kerültek az elnökségbe.