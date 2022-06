Radics Istvánné, a megyei szervezet vezetője elmondta, a színpadon értelmi fogyatékos gyermekek és fiatalok is szerepeltek, az előadásokat hosszas felkészülés előzte meg. Céljuk a produkciókkal és a rendezvényekkel, hogy a társadalom ép tagjai nyitottabbak legyenek értelmi fogyatékkal élő társaikra, láthassák, hogy ők is tehetségesek. A helyi intézmények és civil szervezetek az érzékenyítés mellett játszóházakkal, szűrésekkel, bemutatókkal és tanácsadással is színesítették az eseményt.