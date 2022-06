Az elmúlt időszakban is folytatódott a régi fotók gyűjtése és digitalizálása Nagyvisnyón. A felvételek alapján ismét előadást tartott Bakk Zsuzsanna a falunapon. A vetítésen az idősebbek és a középkorúak voltak jelen, akik sok információval szolgáltak a képek készítésének körülményeiről, a rajtuk szereplő emberekről. A fotókon nyomon követhető volt a falukép alakulása, a műemléktemplom állapotának változása. Felbukkant az egykor itt közlekedő erdei vasút nyomvonala, megelevenedtek konfirmációk, ballagások, erdei és bányászati munkák.

Bakk Zsuzsanna 2015-ben kezdte el az értékmentést, azóta több vetített előadást is tartott Nagyvisnyón. A munkát folytatja, a múlt év elejétől a szomszédos Szilvásváradon is hasonló feladatokat lát el az értékmegőrzés terén, ott is rendeztek kiállítást, illetve vetítést a település egykori életét bemutató régi fényképekből.

– A tavalyihoz képest most is hoztam új fotókat a vetítésre, de a régebbiek közül is tettem be néhányat, amit nagyon szeretnek a visszatérő résztvevők, látogatók – mondta Bakk Zsuzsanna. – A közönség változik, bár vannak, akik mindig eljönnek, ők sokat segítenek, az emlékeiket megosztják velünk, jó hangulatot teremtenek. Van néhány számomra külön értéket képviselő kép, amit mindig bemutatok, elmesélve általuk a gyűjtés indulásának napjait. Nem készítettem számvetést, de több száz fotó van a digitális archívumban, köztük olyanok, amelyek igazán komoly értéket képviselnek, kézműves technikát, szakmát, egy-egy jellegzetes hagyományt mutatnak be. Az életünk, történelmünk apró részleteinek tükrei ezek, melyek remélem hidat képeznek majd a korosztályok között.

Összejöhetnének az értékmentők - Bakk Zsuzsanna szívesen megosztaná tapasztalatait az általa kialakított gyűjtési metódusról, segítve azokat, akik más helyszíneken kedvet kaptak a fotók értékmentéséhez. Egy ilyen előadás, majd az azt követő beszélgetés hatékonnyá tehetné a munkát ezen a területen. Hiánypótlóak ezek a kezdeményezések, mert olyan területeket fednek le, ahol még kevesen jártak.

Van kép, amely attól értékes, hogy nagyon jó szemű fotós készítette, másoknak érzelmi hátterük van, gyakran parányi, de jól nagyítható alkotások ezek. Érdekesek, nyomon követhetők a menyasszonyi ruhák, a katonaruhák, népviseletek változásai, történész-, néprajzos ismerősei segítenek egy idővonalon elhelyezni a megörökítés pillanatait. A ballagási hagyományok ábrázolása is korjelző. Érdekes az egykor használt ballagási bot, amelyre virágcsokrot erősítettek, ilyenre máshol még nem talált példát. Bakk Zsuzsanna szerint a vetítések azért is jók, mert a hetvenes éveiben járó korosztály még át tudja adni az információkat az utánuk jövő nemzedékeknek, fölismerik a régi időseket. Egy ilyen alkalomnak köszönhetően egy ott ülő érdeklődő megláthatta a dédszülője arcvonásait, mert a nézők között volt, aki felismerte az idős nénit, és szólt neki, hogy ott van a dédmamája. Nagyon megható pillanat volt.

Egy album összeállítása még várat magára, de a gyűjtemény pár darabja már megjelent könyvekben. Megválogatják, kiknek adják tovább az archívum képeit, mert az emberek rájuk bízták féltett kincseiket. Bakk Zsuzsanna szerint azért rögzítettek egy-egy pillanatot, mert a történeteket és az azokat kísérő érzelmeket akarták megőrizni. Ha a történet a múlt homályába merült is, a szív dolga, a szeretet még tetten érhető a megsárgult emlékeken.

Szilvásváradon is létrehozzák a tervek szerint az archívumot - Szilvásváradon is az általa kialakított módszerrel gyűjti a fotókat Bakk Zsuzsanna, szabad kezet kapott Szaniszló László polgármestertől ehhez. Tavaly a Nemzeti Művelődési Intézet keretei között, idén a polgármesteri hivatal alkalmazásában foglalkozik az értékmentéssel, de megmaradt a kapcsolat a művelődési intézettel. Beszélget az emberekkel, jönnek a történetek, előkerülnek a féltve őrzött fényképalbumok is. A képek a turisztika szempontjából is érdekesek, falunaphoz, fesztiválhoz kapcsolódóan tervezik őket bemutatni, hogy ne csak az ott élők lássák, milyen volt a község egykori élete. Bakk Zsuzsanna a nyári gyerektáborban is szeretné megismertetni az itt élő gyerekekkel, hogy milyen volt a község élete szüleik és nagyszüleik idejében.