Mint ismert, vasárnap a hetes választókörzetben időközi önkormányzati választást tartanak, mivel Berecz Mátyás képviselő lemondott önkormányzati mandátumáról még áprilisban, az országgyűlési választások okán. Összesen huszonkét ember munkájára számítanak négy választási és szavazatszámláló bizottságban, ebből tizenegy tag delegált, ők tettek esküt hétfőn. Ezt követően a bizottságok alakuló ülést is tartottak, elnököt és helyettest is választottak.

Dr. Kiss Benedek a választási iroda munkatársa elmondta, közel 850 szavazópolgár él a körzetben, a részvételi arány pedig rendszerint hetven százalék feletti. Arról is beszélt, hogy összesen csupán féltucat mozgóurna kérelem érkezett be mindeddig, s felhívta a tagok figyelmét arra is, hogy lejárt okmányokkal már nem szavazhatnak a polgárok.