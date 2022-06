Szerdán átadták azt a szakaszt, mely a Pest megyei Verseg és Hatvan közti összekötő úton található s Nagykökényes határáig vezet. Az ezeregyszáz méteres részt több mint hatvanmillió forintból aszfaltozta újra a Magyar Közút Zrt. a Magyar Falu Programból lehívott összegből.

Besszer Andrásné polgármester elmondta, évtizedeket kellett várnia a faluban élőknek arra, hogy ez az út elkészüljön, így az ehhez nyújtott segítséget megköszönte Szabó Zsoltnak, a térség országgyűlési képviselőjének. A honatya elmondta, ez az útszakasz is több évtizede volt utoljára felújítva, több mint tíz éve még távolsági buszjáratok közlekedését is le akarta itt állítani a Volán az út rossz minősége miatt. Most már Nagykökényes a munkálatoknak köszönhetően jól megközelíthető, élhető faluvá vált. Szabó Zoltán, a Magyar Közút Zrt. megyei igazgatója kiemelte, több mint ezer tonna aszfaltot terítettek szét a munkák során, burkolati jeleket festettek és megoldották a vízelvezetést is az árkok felújításával.