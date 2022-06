Eged Renátótól, a cég vezetőjétől megtudtuk, a szolgáltatási területükön, Heves megye északi településein vállalták a program során zsákokba gyűjtött hulladék elszállítását a megfelelő hulladékkezelő létesítményekbe.

Idén a cég két alkalmazottja személyesen is részt vett a szemét gyűjtésében. Pétervásárán az Ivádi-patak partján lévő sétány mentén több mint fél mázsányi eldobált hulladékot szedtek össze. Ennek jelentős része műanyag italos flakonokból, valamint alumínium, főként energiaitalos dobozokból állt. Ez különösképpen szomorú, hiszen ezek a típusú hulladékok könnyedén újrahasznosíthatók lennének, ha a háztartásoknál, illetve a közintézményeknél is kihelyezett szelektív gyűjtőedényekbe helyezték volna őket, mondta el a cégvezető Pétervásárán kívül Sirokban, Tarnaleleszen, Egercsehiben, Egerbocson és Szúcson is jelentős mennyiséget gyűjtöttek össze, de részt vett az akcióban Hevesaranyos, Mátraderecske és Kisfüzes lakossága is.

Összesen több mint ezer zsákot töltöttek meg a kitartó helyiek, melyek mellé több esetben gumiabroncsokat és egyéb hulladékokat is helyeztek, szintén az erdőkből, az utak mentéről összeszedve. Ezeket a PEVIK Nonprofit Kft. munkatársai rövid időn belül elszállították, az akció után megtisztult környezetet hagyva hátra. Pétervásárán a TeSzedd! akciót egy városszépítő kezdeményezéssel is egybekötötték. A város közintézményeinek dolgozói mellett több szervezet is részt vett ebben, például a Tamási Áron Általános Iskola diákjai és pedagógusai, vagy az Arany Kakas Fogadó alkalmazottai. Az akció során a közterületek parkosítását végezték el a helyiek, rengeteg fát megmetszettek, valamint gyönyörű virágokkal borították be és kigyomlálták a Szabadság tér és a Kossuth Lajos úti piac zöld szigeteit.