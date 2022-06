Göngyösi Ujság. Társadalmi Hetilap. 1900. november 4.

Lemaradt sárczipő.

Mi türés tagadás megtörtént biz’ az, hogy kedden este lemaradt egy embernek a főgymnáziumhoz vezető gyaloguton a kalucsnija. Hogy ráakadt-e azután a sártengerben, azt nem tudjuk, de hogy vele volt társai alaposan kifigurázták azt bizonyithatjuk, mert a jelenetnek fültanui voltunk. Szemtanui is lehettünk volna, a mint hogy Gyöngyös rendezett tanácsu városban az esti órákban utczán és tereken szemtanu senki ember fia nem lehet, lévén uton utfélen oly pokoli sötétség, a milyent más faluhelyen is csak ritka halandó pipál. A nagy bajában kiviczczelt uri ember pillanatnyi zavarát elpalástolandó maga is nevetésre fogta a dolgot, másnap azonban komolyabban foglalkozva a kérdéssel, arra határozta el magát, hogy a város ellen kártéritési keresetet indit és perbe idézi az ügyben szintén ludas egri kir. épitészeti hivatalt is. Minden esetre érdekesnek igérkező jogeset eldöntésére van kilátásunk!

Egri Posta. Hetilap. Egyszersmind a Hevesmegyei Gazdasági Egylet Közlönye. Junius 1-én, 1862.

Néhány szó az egri fürdőkről.

A bekövetkezett melegebb évszak daczára még mindig uralkodó csipős szelek a fürdőszak korai megnyitását ekkorig igen korlátozzák; azonban jogos reményünk levén kedvezőbb idő beálltához, nem lesz fölösleges a fürdő hasznáról általában, s jelesen az egri fürdőkéről nehány szót a t. cz. közönség figyelmébe ajánlani.

(…) Fürödni kell az egészségesnek, hogy egészségét fenntartsa, mit a bőr tisztasága, zsongitása, épségben tartása által tetemesen elősegithet; fürödni kell sok betegnek, hogy a rendetlen bőrmüködés által zavarba jött egészségi egyensúlyt visszanyerje. Nem csuda, hogy tavasz közeledtével a gyógyfürdők – melyekből édes hazánk oly gazdagon öröklött – mindenfelé számosan hirdettetnek, ajánltatnak.

Egernek is van meleg vizforrásaiban egy megbecsülhetetlen kincse, mely 21 ½ - 25 Reaum. mérséklettel oly bőven buzog. Igaz ugyan, hogy ezen ásványvizben nagyobb mennyiségü sós alkatrészek nem foglaltatnak… Az egri fürdők a testtisztaság s ez által az egészség fenntartására, a bőr fehéritésére, zsongitására, sőt kisebb foku pangások, dugulások, daganatok eloszlatására igen jó sikerrel használtatnak.

Nincs többé panasz a fürdői helyiségekre sem: mind a két diszes és czélszerü fürdőházban nem csak a tisztaságra – mi egyik fő kellék – de a pontos szolgálatra a különféle fürdőigények kielégitésére elég gond fodittatik. Az újonnan épült fürdőház már kezdetben zuhanyokkal szereltetett fel; ugyanez történt legközelebb az érseki fürdőházban is, hol sugár és permetező zuhany áll készen a fürdővendégek számára; sőt a tágas s czélszerü uszodában is egy uj permetező zuhany állittatott, mely ezen helyet még kedvesebbé teendi, s valóban szabaduszók számára ennél alkalmasabb uszoda csak tirkán található.

Miután tehát jelenleg a helybeli ugy, mint a vidéki t. cz. közönség nincsen egy fürdőhelyiségre szoritva, sem azon kellemetlenségnek kitéve, hogy nyári időben órák hosszáig kénytelen legyen fürdőre várakozni, a már emlitett czélokra méltán ajánlható az egri fürdők használata; mint melyek olcsóságuk mellett sokszor a költséges távoli fürdőket nélkülözhetőkké teszik. Különösen ohajtandó, hogy a földmüves néposztály, melynek a fürdőre nem kevesebb szüksége volna, több gondot forditson a testi tisztaságára; ezek számára is alkalmas olcsóbb fürdő helyiségek mind a két fürdőháznál léteznek.

D. J.

Egri Szinházi Ujság. 1903. szeptember 24.

Szinházi hirek.