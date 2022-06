– Az utóbbi időben ennek megfelelően egyre több olyan lakossági megkeresés érkezett a polgármesteri hivatalba, amelyek szerint szeretnének többen a belterületi utak mellett a padkán állandó parkolási lehetőséget kapni – mondta el Juhász Péter polgármester. Hozzátette, az önkormányzat képviselő-testülete döntött is erről, amely szerint június 24-ig lehet igényelni parkolóhelyet, amit majd kimérnek és táblával is jelzik, hogy oda csak az állhat, aki bérli a területet.

Juhász Péter kiemelte, nemcsak azoknál a családoknál okoz gondot a parkolás, ahol két vagy három autó van egy háztartásban, hanem azokban az esetekben is, amikor a szomszédnak is ennyi van, és ha ezenfelül céges autóval is rendszeresen hazajár valaki, akkor megsokszorozódik a probléma. A parkoló iránti kérelemben tíz négyzetméter helyet lehet egy autó számára igényelni. Ennek a havi közterület-használati bérleti díja ezerötszáz forint lesz. Meg kell még fizetni a kihelyezendő egységes táblák elkészítésének díját, ez háromezer forintba kerül.

A polgármester közlése szerint a tilosban parkolókat megbüntetik, ennek a mértéke alkalmanként ezerötszáz forint. A parkolásból ilyen módon befolyó összeget az önkormányzat újabb gépkocsiparkolók kialakítására fordítja.