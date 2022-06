Az eseményre kitelepül a Böjtbor Kft., az Ostorosbor Zrt., a Palmetta, a Dula Pincészet, a Gróf Buttler Borászat és a helyi rendezvényközpont is.

Az önkormányzat közlése szerint az Ostoros története kötet is megvehető a helyszínen. A borsodnádasdi molnárkalácsot az érdeklődők szintén megvásárolhatják, s meg is nézhetik, hogyan készül a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére is felkerült édesség. A kisgyermekeseket a játszótéren arc- és kerámiafestés, hajfonatkészítés, s a Mese Iroda magyar népmese játszóparkja várja. Óriásbuborék-fújás is lesz 18 órától.

A rendezvényen közösen fellép az Ostorosi és a Novaji asszonykórus, az Ostorosi Zsályák, a Szőlőfürt Óvoda és Mini Bölcsőde, az iskola diákszínjátszói musicalrészleteket adnak elő.