– Az allergia szűkebb hazánkban is nagyon sok – becslések szerint 80 ezer – ember életét keseríti meg. Ennek egyik fő kiváltó oka a parlagfű virágpora. A növény tömeges virágzása és pollenszórása térségünkben a sokéves tapasztalatok szerint ugyan csak augusztus második felétől várható, de már most van teendő a növénnyel – tájékoztatta lapunkat a Heves Megyei Kormányhivatal.

A védekezés bel- és külterületen egyaránt a földhasználók törvényben meghatározott kötelezettsége. A kormányhivatal földhivatali osztályai folyamatosan végzik a határszemléket, amelyek során a külterületeken a parlagfű előfordulását is vizsgálják. Amennyiben az említett növény száras-leveles állapotú jelenlétét rögzítik, akkor a növény- és talajvédelmi hatóság tájékoztató levélben ­felhívja a földhasználók figyelmét. Ebben az áll, hogy a védekezésről megfelelő határidőben gondoskodjanak, valamint ennek megtörténtét igazolják, és a parlagfűmentes állapotot a vegetációs időszak végégig tartsák fenn. Ha az igazolást elmulasztják, akkor később ismét ellenőrzik a területet.

Ellenőrzésekre lakossági bejelentés alapján is sor kerülhet, ezt a Nébih által működtetett Parlagfű Bejelentő Rendszerben online el lehet intézni. Minden bejelentést a lehető leghamarabb kivizsgálnak helyszíni ellenőrzéssel.

A Heves Megyei Kormányhivatal ismertette, ha az ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a parlagfű virágbimbós állapotba került, a hatóság eljárást indít. A hatályos jogszabályok alapján közérdekű védekezést rendel el, valamint ezzel egyidejűleg bírságot szab ki. A jogszabályok szerint a mulasztó földhasználóval szemben minden esetben növényvédelmi bírságot kell kiszabni. Ennek összegét a parlagfűvel fertőzött terület mérete és a borítottság mértéke határozza meg. Érdemes betartani a szabályokat, ugyanis a büntetés mértéke tizenötezertől ötmillió forintig terjedhet, ráadásul a bírság ismételten is kiszabható. Amennyiben valaki három éven belüli újra jogsértés követ el, akkor a kiszabott összeget a másfélszeresére emelik.

Megyénkben az elmúlt években ténylegesen csökkent a parlagfűvel fertőzött külterületek nagysága. Tapasztalataink szerint a gazdálkodók többsége ma már kiemelt figyelmet fordít a sokaknál allergiát okozó növény elleni védekezésre, fűzte hozzá megyénk kormányhivatala.

Az idei határszemléik során kiderült, a növény csírázása és kelése már április elején megindult, elsőként a könnyen átmelegedő, Heves környéki homok talajokon. A gyomnövény átlagos fejlettségi állapota jelenleg a megye déli területein négy-hat leveles, a többi részeken még csak kettő-négy leveles. A növény- és talajvédelmi hatóság helyszíni szemléi szerint a mezőgazdasági területeken már folyamatosan védekeznek fizikailag talajmunkákkal, valamint, kémiai szinten is növényvédő szerekkel.



Egyre jobban visszaszorítják - Számokkal is alátámasztható, hogy a földhasználók egyre inkább komolyan veszik a gyom virágzása elleni védekezést. Nemcsak az allergiát okozó parlagfűvel azonosított terület csökken, hanem a közérdekű védekezés elrendelése alá vontak mértéke is. Míg 2019-ben 247,9 hektáron rendeltek el védekezést, addig 2020-ban már csak 146,32, tavaly pedig mindössze 102,19 hektáron. Évről évre kevesebb a kiszabott növényvédelmi bírság összege is, ugyanis három éve 21 millió 370 ezer forint volt, tavaly pedig már csak 9 millió 458 ezer 464 forint volt ez az összeg. Heves megyében a legmagasabb bírság tétele 2019-ben még kétmillió forint volt, tavalyelőtt egymillió, 2021-ben pedig mindössze 975 ezer forint volt.