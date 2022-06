A megyeszékhelyen változatos programokkal, felejthetetlen élményekkel, interaktív kiállításokkal és az egri vár vitézeinek izgalmas előadásaival vártak minden kicsit és nagyot a Dobó István Vármúzeumban pünkösdhétfőn. A sokadalom délelőtt fegyver- és viseletbemutatón vehetett részt a palotaudvaron. A nap során a Hősök termében és az aknafigyelő folyosókban is volt tárlatvezetés. A kisgyermekesek is megtalálhatták a nekik kedvező programot, délben és délután Veronka mesélt a JátékVár Játszóházban. A turisták láthatóan jól érezték magukat, az időjárás is kegyes volt a várba érkezőkhöz.

A kecskeméti Kun család pénteken jött Egerbe két gyermekkel. Érdeklődésünkre elmondták, szombaton az esős délelőtt elszomorította őket, de aztán kedvezőbbre fordult minden. Vasárnap a Szépasszonyvölgyben töltötték az idejüket, hétfőn a várra esett a választásuk.