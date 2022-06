Újabb elemmel bővül Hevesen a korábban kormányzati forrásból zajló hárommilliárdos ­turisztikai beruházás. A legfrissebb nyertes, a Viczán-tavat és környezetét érintő pályázatot Szabó Zsolt országgyűlési képviselő jelentette be. A Terület- és ­Településfejlesztési Programnak hála mintegy 530 millió forintból indulhat a Viczán-tó és környezetének a rendbetétele. A tervek szerint teljesen kitakarítják, csónakázó- és horgásztóként is funkcionál majd. A tó környezete sportolási lehetőségeket is nyújt majd.