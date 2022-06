A Ripost értesülései szerint dr. Mangó Gabriella, a hétgyermekes doktornő örömanya lett. Igaz, az esküvőn is szükség volt a szaktudására.

„Mielőtt bevezettem volna a fiam az esküvőjén, csörgött a telefonom. Aggódó hozzátartozók hívtak a szerettük miatt. Az elmondottak alapján megállapítottam, hogy súlyos az állapota, ezért azt kértem, azonnal hívjanak mentőt hozzá!” – árulta el a Ripost-nak Mangó doktornő. A „rendkívüli rendelés” ezzel nem ért véget.

Előkerült a recepttömb is

„Az esküvőn ketten is odajöttek hozzám, hogy mit lehetne tenni, mivel egyiküknek a dereka fájt, másikuknak krónikus köhögése volt. Őszintén szólva felkészültem az ilyen helyzetekre, ezért vittem is magammal receptet. Hiába no, az orvos mindig orvos marad, még a fia esküvőjén is” – mesélte nevetve lapunknak a doktornő.

Komoly félelmek kísérték a doktornőt az esküvő kapcsán

„Életem egyik legcsodálatosabb napját éltem át a családommal. Igaz, a nagy nap előtt csak három órát tudtam aludni. Annyira féltem, hogy elkések, mivel eddigi életem során szinte minden fontos eseményre késve érkeztem” – vallotta be Mangó doktornő. Szerencsére alaptalan volt a félelme, mondjuk, nem csak emiatt izgult.

„Meglepett a bevonulódal, a Tarzan című rajzfilmből való Gyermekember, ami oldotta bennem a bevonulás miatti feszültséget is. Attól tartottam ugyanis, hogy a magas sarkúmban orra esek. Korábban egy díjátadón ez már megtörtént, de hál’ istennek most ezt is megúsztam” – idézi fel a kellemetlen emlékét a doktornő.

Két érzés kavargott a háziorvosban

A doktornő úgy érzi, ez a nap a szeretetről, a családról, a felnőtté válásról, az elengedésről, és a példáról szólt.

„Az egész életem eddig arról szólt, hogy a családom, a gyerekeink megtanulják, mi összetartozunk. Ez most sem változott, csak most még egy család született. Ez nyilván az elválás része, és emiatt kicsit szomorú vagyok, de egyben nagyon büszke is, mert a fiam azt választotta, hogy családja legyen. Ez pedig azt jelenti, hogy jó példát mutattunk. Elvált szülőként ugyanis mindig ott a kérdés, hogy mekkora a seb a gyerekekben, mernek-e majd saját családot alapítani, a család fontosságának és az összetartozás érzésének mintáját sikerült-e tovább adni” – vallja Mangó doktornő, aki most választ kapott erre a fontos kérdésre.

Bár az ifjú pár szerette volna, ha esküvőjük minden pillanatáról készült fotó kizárólagosan megmarad a családi albumnak, az ellen nem volt kifogásuk, hogy a büszke és boldog örömanya megosszon egy-egy felvételt a jeles napról.