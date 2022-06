A Nemzeti Filmintézet archívumában fellelhető beszámoló szerint, 1962. novemberében már hosszú idő óta csúfította Egert a Pedagógiai Főiskola (ma az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem főépülete, azaz a Líceum) tornya körüli faállványzat.

– Amint azt a Heves megyei népi ellenőrző bizottság megállapította az állványerő egy millió, 130 ezer forintba került. Mindezt elköltötték 1961 december 20-ig, holott ez a dátum tulajdonképpen a tatarozás már egyszer módosított határideje. Az állvány áll, a restaurálás késik. Pedig ideje lenne a restaurálásnak, hiszen mállik már a kő, ahol csak hozzányúl az ember. Mi tagadás, dolgoznak most a kőburkolaton, önök is megszámlálhatják, öten, kőfaragók. Az ő igyekezetük persze nem pótolhatja az Országos Műemlék Felügyelőség és a többi illetékes mulasztásait, hacsak az állványzatot, amelyért most már havonta 30 ezer forint kölcsöndíjat is fizetnek, nem kívánják műemléknek nyilvánítani – hangzik el a videóban.