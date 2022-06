– Sokan elemezték már április óta a kormánypártok újabb biztos választási győzelmét. Ön szerint mik az összetevői ennek, illetve az egyéni választókerületi sikerének?

– A baloldal miniszterelnök-jelöltje a kampányuk során azt találta mondani, hogy a vidéki jobboldaliak legjobbjai közösen sem tudnának megfejteni egy keresztrejtvényt– kezdte Horváth László. – Nos, az a helyzet, hogy április 3-án, vidéken megfejtették a keresztrejtvényt, és jól fejtették meg. Sőt, írásban meg is küldték a baloldalnak ezt a megfejtést, ami úgy hangzik: Magyarország előre megy, nem hátra. A választási siker titka is az volt, hogy a mi közösségünkben kivétel nélkül mindenki küzdött és harcolt. Azonban a kampánynak vége, és most egységben, a nemzet egészének összefogására lesz szükség, hiszen háborús és gazdasági veszély fenyegeti az eddig megismert és megszokott világunkat.

– Volt-e egy kis idő a kampány utáni pihenésre, ha igen, mivel telt, illetve hogyan folytatódott a munka? Hogyan telik egy országgyűlési képviselő átlagos napja?

– Akik követik a közösségi oldalamat, láthatták, hogy szó sem volt a kampány után pihenésről. Egyrészt a térségünkben zajló fejlesztések nem álltak meg április 3-án este, másrészt a világpolitikai helyzet talán élesebb, mint emlékezetünkben valaha. Nincs idő hátradőlni, vagy a tempóból visszább venni, aki felelősen gondolkodik a nemzete sorsáról, annak ez eszébe sem jut. A kormányalakítás is ennek a rendkívüli helyzetnek megfelelő összetétellel zajlott, ahogyan a parlamenti munka sem állt meg. Amíg a baloldalon azon lamentáltak, hogy felvegyék-e mandátumukat, vagy bejárjanak-e dolgozni, mi felvettük a mandátumunkat és dolgoztunk tovább. Hogy milyen egy országgyűlési képviselő átlagos napja? Azt hiszem, nincs olyan. Egyik nap a parlamentben, vagy bizottsági munkával telik, másik nap meg az 56 település valamelyikén végzem a munkám. Zajlanak a fejlesztések, jönnek a megoldandó nehézségek, vagy a jobbnál-jobb tervek, szimbolikus események és rendezvények, a szakmai egyeztetések - igencsak változatos a kihívások sora, a heti naptár mindig dinamikusan változik.

– A folyamatban lévő és a tervezett fejlesztéseket a választókerületben nem nehezíti kormányváltás, de a gazdasági világválság komoly hatással lehet rájuk. A fejlesztések volumenére, tempójára milyen hatással lehet a krízis, mivel lehet a hatásokat ellensúlyozni, szükség lehet-e némi iránymódosításra a válság miatt?

– Nem fogunk meglepetéseket okozni, az alapértékeinket ismertek, és dolgozunk tovább, ahogyan eddig is. Az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók miatt egész Európában jelentős az áremelkedés, az egekben vannak az energiaárak. A kormány legfontosabb célja, hogy ne a magyar emberek fizessék meg a háború árát. A legfontosabb feladat most Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése, valamint az ország energiaellátásának biztosítása és a rezsicsökkentés védelme. A magyar kormány szinte az egyetlen egész Európában, aki azt hangsúlyozza, hogy a békét kellene finanszíroznunk, nem a háborút. Meg kell védenünk az ország biztonságát, a rezsicsökkentést, a munkahelyeket, a nyugdíjakat, a családokat, és biztosítja hazánk biztonságának erősítését, a haderőfejlesztést. Mindezek mellett a költségvetés a mostani rendkívüli időkben is kiemelten kezeli a magyar családok, a gyermeknevelés támogatását. Akik a háborús helyzetben haszonra, extraprofitra tesznek szert, azoktól elvárható, hogy segítsék a magyar embereket és járuljanak hozzá az ország védelmi költségeihez, ezért a kormány rezsivédelmi és honvédelmi alapot hozott létre, és meghosszabbította az árstopokat is.

– A térségben merültek-e fel új fejlesztési igények az eddigiekhez képest?

– Nem tervezünk változtatni céljainkon térségünkben sem, az elkezdett fejlesztésekre szüksége van az itt élőknek. Az energiaválságban még inkább felértékelődött a Mátrai Erőmű jelentősége, álláspontunk változatlan, megőrizzük működésének biztonságát. Megépítjük Gyöngyös elkerülő útját, zajlik a felújítás a Gyöngyös belterületén lévő állami utakon, már a második szakasz is elkészült a Mátrát átszelő 24-es főúton, és a gyöngyöstarjáni bekötőút is megújul. Zajlik Verpeléten a Tarnamentét terhelő közúti kőszállítást kiváltó fejlesztés, a vasúti kőátrakó megépítése is. Térségünk két szimbolikus kegyhelye, a bélapátfalvi apátság és a gyöngyöspatai templom felújítási munkálatai is elkezdődtek.

– A térség fejlődését illetően milyen eredményekkel lenne elégedett négy év múlva?

– Ha az imént felsorolt nagyprojektek sikerrel zárulnak, és mellettük a legalább annyira fontos települési fejlesztések, óvodák, bölcsődék, intézmények, eszközbeszerzések, útfelújítások is a tervek szerint haladnak, valamint a ciklus végére legalább újra ennyi megkezdett fejlesztésünk lesz, akkor elégedett leszek. Ehhez persze szükséges az is, hogy ebben a világgazdasági krízishelyzetben a kormány továbbra is ilyen erővel és hatékonysággal legyen képes képviselni a magyar emberek a magyar gazdaság érdekeit, ahogyan eddig tette. Hazánk erőn felül teljesít a nehézségek közepette, de azt gondolom, nekünk ez nemzeti adottságunk és képességünk.