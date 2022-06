SzombatEger Andreja Jovic, illusztrátor, grafikus műveiből nyílik kiállítás 17:00 órakor az Agria Park Galériában, az esemény moderátora Teleki Klára lesz, A tárlat július 28-ig látogatható.

Eger AÉS Borteraszon Spontán borpikniket szerveznek 14:00-21:00 óráig. Ha épp ahhoz keresed a helyszínt, hogy hol tudnál idén nyáron szőlősorok között sétálva, medencében lábat lógatva, fűben ülve borozni, mi tudjuk a választ! Az Almagyar Érseki Szőlőbirtok Borteraszán július 2-án a házigazda borai mellett az Egri Borműhely kilenc pincészetének borait is megkóstolhatod, miközben bebarangolhatod a birtokot. Kibontunk majd jó pár olyan palackot, amelyet mintha csak a nyárhoz találtak volna ki, legyen szó üde fehérborokról, gyümölcsös rozékról vagy buborékosokról. A borvidék két klasszikusát, az egri csillagot és bikavért pedig megtalálhatod minden borászat pultjánál! A házigazda Csutorás Ferenc lesz, a gasztronómiai finomságokról pedig a Trifla fog gondoskodni – áll a kedvcsinálóban.

Erdőtelek Kastélynapra várják az érdeklődőket. 9:00-12:00 Kastélyséták, óránkénti indulással. 12:00-13:00 A "különös" kastély, helytörténeti előadás a kastélyban.

14:00 Polgármesteri megnyitó, óvodások műsora, 14:30 Gáspár Laci, 15:00 P. T. duo, 16:00 Back II Black együttes

18:00 Liszter Sándor és a Vadrózsák, 19:00 Őrült Karnevál tánc show, 20:30-as kezdettel Fenyő Miklós koncerttel zárul a nap.

Kisérő programok a délelőtt folyamán:

Üzemlátogatási lehetőség az SBS. Kft. Kalász-Tanyai telephelyére. A busz 13.órakkor indul az Arborétum bejáratától.

Kiszely Tóth Anett, építészettörténész, kulturális örökség szakember által vezetett, a kastély épületeit bemutató séták 9:00 órától, óránkként várja a látogatókat. 12:00-13:00- óráig,

• Zumba bemutató

• Kiállítás a kastélyban, „disznóvágás anno” képeiből és kellékeiből.

• Játékok, cukorkaágyú, lengőteke, csocsó, darts, ugrálóvár, arcfestés, habparty.

Bodony Helyi kézművesek és termelők részvételével szerveznek vidám, programokkal teli, családi napot

Mint azt Vince János polgármestertől megtudtuk, A programok délelőtt 10 órakor kezdődnek zenés reggeli tornával, majd kézműveskedhetnek, pónilovagláson, traktoros falunézésen, vetélkedőkön vehetnek részt. A gyerekek a KRESZ alapismereteivel is megismerkedhetnek játékos formában. Ebédre báránypörkölt készül. Lesz tombola, zsákbamacska is. A településre látogatók kóstolhatnak és vásárolhatnak helyi készítésű szörpöket, lekvárokat, mézet, de Les Norbert fazekasmester legszebb darabjaiból is válogathatnak. A programokon és az ebéden támogatójegy vásárlásával lehet részt venni. A bevételből egy korszerű, biztonságos játszóteret szeretnének építeni a gyerekeknek a nyár folyamán. Mivel a faluban egyre több gyermek születik, és sok család érkezik vakációzni, pihenni, nagy az igény egy ilyen létesítményre.

Sarud A település önkormányzatának és a Nyugdíjasok Heves Megyei Szervezetének közös szervezésében rendezik meg a XXX. Péter-Pál napi aratófesztivált a Tilcsik farmon. A gyülekező után 9 óra után indul a felvonulás az aratás helyszínére, majd Eperjesi István plébános áldja meg a búzatáblát. Ezt követően 10 órakor indul az aratóverseny. Ebéd után hagyományőrzők lépnek színpadra, majd jön az eredményhirdetés, végezetól 20 órakor a Mandala Dalszínház ingyenes előadását láthatják az érdeklődők a Kalandparton.

Bükkszék Június 26-án, szombaton Baksai József, Csetneki József, Wrobel Péter és Mányoki Ádám képzőművészek rendezkedtek be az egyhetes alkotásra. A hét során elkészült új művekből délután három órakor nyílik kiállítása Dózsa György úti Napfény Vendégházban.

Vasárnap

Eger Este 7 órától idén is megrendezik a Strauss-estet a Kis Dobó téren. Amire számítani lehet: Örökzöldek J. Strausstól Kálmán Imréig! Közreműködik: Lévai Enikő, Biri Gergely, Egri Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Szabó-Sipos Máté.