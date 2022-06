A helybeli olaszrizling borlovagrend hat település hegyközségével és önkormányzatával 2006-ban rendezte meg először az Aranytőke Borszemlét, azért, hogy a hivatásos borkészítők mellett a kistermelők is fórumot találjanak nedűik összehasonlítására. Június 9-én tartják a versenyt.

– A hetvenes években nagy népszerűségnek örvendett a szóláti bor, szinte az egész országban forgalmazták. A borkombinátok megszűnésével azonban csökkent az ismertsége, ezért szerettük volna a méltán ismert egerszóláti olaszrizling imázsát visszaállítani – mondta el lapunknak Tuza Ferenc. Az Egerszóláti Olaszrizling Borlovagrend nagymestere felidézte, eleinte csak kisebb borversenyeket rendeztek, majd az utóbbi években már nemzetközi szintűvé nőtte ki magát az Aranytőke nevet viselő rendezvény.

A borlovagrend alapítói neves borászok, a tagok között pedig számos híres ember is szerepel. Egerszólát, Egerszalók, Egerbakta, Kerecsend, Demjén és Verpelét után Szomolya, Eger, Aldebrő és Tarnaszentmária is csatlakozott a rendezvény szervezéséhez.

– Dr. Gál Lajos, az egri borvidék ismert alakja az egyik atyja a kezdeményezésnek. Vele együtt úgy rendeztük meg a versenyt, hogy külön díjaztuk a kistermelőket. Bárki hozhatott bort, s őket külön értékeltük a szakszerűen dolgozó borászoktól. Segítséget is kaptak a bormintáikhoz, tanácsot, hogy hogyan tudnak fejlődni. Ennek köszönhetően egyre jobb nedűket tudtak készíteni. Mivel a szőlőültetvények lassan beolvadnak a nagyobb vállalkozók területeibe, napjainkra lecsökkent a kistermelők száma, de még most is neveznek néhányan közülük. Idén azonban már nem lesz külön kategória számukra – ismertette Tuza Ferenc.

Kriston István, az Egerszóláti Hegyközség elnöke elmondta, idén megreformálták az Aranytőke Borszemlét, így az a fiatal borászok borversenye címet is viseli.

– A fiatalságé a jövő, ezért szeretnénk átadni nekik a versengést. Természetesen mindenben segítjük őket, biztosítjuk a helyszínt is számukra – jegyezte meg Kriston István. Kiemelte, az ország minden borvidékéről várnak tételeket jövő keddig. A verseny különlegessége, hogy nemcsak forgalomban lévő tételeket bírálnak, hanem hordómintákat is elfogadnak. A verseny lebonyolításához Egerszólát önkormányzata is segítséget nyújt.

Ettől az évtől kezdve a zsűri elnökei fiatal borászok lesznek, az idősebb korosztály pedig a grémiumban foglal majd helyet.

A verseny legjobbjai között a nagy aranyérmen kívül arany-, ezüst- és bronzérmeket osztanak ki. Négy kategóriában versengenek a benevezett minták: olaszrizling, fehér-, rozé és vörösborok csoportokban, melyek győztesei külön-külön díjban részesülnek. A kategóriagyőztes nagy aranyérem tulajdonosa pedig megkapja majd az Arany tőke champion címet is.

– A bizottság egyéb különdíjak odaítélésére is jogosult. A nemzetközi standard alapján maximum a benevezett borok egyharmada kaphat elismerést – jegyezte meg a hegyközség elnöke.

A borszemle ünnepélyes díjátadóját szeptember 3-án tartják az Egerszóláti Olaszrizling Fesztiválon, ahol borlovagavatás is lesz, ezután az Aranytőke sátorban a felbontatlan tételeket megkóstolhatják a vendégek.

– Tartunk egy fórumot június 8-án a borverseny fiatal résztvevőinek és zsűritagjainak Egerszalókon, ahol szakmai előadást is meghallgathatnak a résztvevők. Ezután egy vacsorával egybekötött olaszrizling-kóstolót is rendezünk majd. A fiatal borászok közben megvitathatják, honnan indultak, merre tartanak, melyek a jó irányok ennek a nedűnek a készítésében. A kóstolót Juhász Ádám, a Juhász Testvérek Pincészetének vezérigazgatója vezényli majd le – ismertette Kriston István.