– Orbán Viktor miniszterelnök Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára önt nevezte ki a Heves Megyei Kormányhivatal élére. Jól tudom, hogy nem ismeretlen terep önnek a kormányhivatal?

– Rendkívüli szakmai kihívás és óriási megtiszteltetés a kormánymegbízotti kinevezés. Közel húsz éve dolgozom a közigazgatásban, az agrár szakigazgatásban és a támogatási rendszerek, kifizetések területén szereztem tapasztalatot. Munkám során a közigazgatás több területének működését megtapasztalhattam, s az elmúlt évben a szakmai irányítás központi szintjét is megismerhettem, hiszen az államkincstár támogatási feladatok végrehajtásáért felelős igazgatója voltam.

– Dolgozott már az apparátussal, amelynek most vezetője lett. Milyen elvárásai vannak?

Kormánymegbízottként olyan szervezetet kell irányítanom, ami 2010-óta folyamatosan fejlődik, ami a kormányzati döntéseknek és fejlesztési javaslatoknak köszönhetően egyre közelebb tud kerülni az állampolgárokhoz. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az előző kormánymegbízottak - Horváth László és dr. Pajtók Gábor - egy jól működő, megfelelő kompetenciákkal rendelkező és egymás szaktudására támaszkodó csapatot állítottak össze, akikkel a munka hatékony lesz. Elvárom minden kollégámtól a szakmaiságot és, hogy szolgálatnak tekintsék a munkájukat. Nap mint nap állampolgárokkal, ügyfelekkel találkozunk, akik az adott élethelyzetükben tőlünk várják a megoldást, a döntést, ezt a feladatot mi csak pozitív, partneri, ügyfélbarát hozzáállással és kellő alázattal végezhetjük.

– A Heves Megyei Kormányhivatal agrár- és vidékfejlesztést támogató főosztályának vezetőjeként részese volt a közigazgatási szervezetrendszer változásának. Összegezné a tapasztalatait?

–A kormány minden korábbinál nagyobb hangsúlyt fektet a vidékfejlesztésre, hiszen a az EU-s támogatásokat hazai forrásokkal is kiegészítette. De ahhoz, hogy ezek a támogatások valóban elérjék céljukat, olyan átlátható közigazgatásra volt szükség, amelyhez a gazdák és szakmai szervezetek bizalommal fordulnak. A kezdeti időszakokban, a bürokratikus akadályoktól tartva idegenkedve tekintettek a rendszerre, féltek, hogy a szigorú Európai Uniós és hazai jogszabály rendszerekben nehezen igazodnak el. Mára ez már megváltozott, az informatikai fejlesztéseknek, a támogató agrárkamarának, a felkészült kormányhivatali munkatársaknak köszönhetően a gazdák már egyre bátrabban élnek a támogatásokkal. Elmondhatjuk, hogy aki fejleszteni akar, az megtalálja a lehetőségeket. Mára a kormányhivatalok és járási hivatalok a megyei gazdasági élet aktív együttműködői, illetve a kormány cselekvő szövetségesei az állampolgárok életkörülményeinek javításában. Míg 2010 előtt az ügyfelek a különböző területi hatóságok átláthatatlan pókhálójában próbálták ügyeiket elintézni, addig ma már tudják, a legtöbb ügyet egy helyen, a kormányhivatalban, a kormányablakokban el tudnak intézni, a kistelepüléseken kormányablak busz viszi házhoz az ügyintézés lehetőségét és egyre több területen már az elektronikus ügyintézés is rendelkezésre áll. Összességében tehát a kormányhivatalok működésében óriási előrelépés a struktúra fejlődése, a kormányablak rendszer, a kevesebb bürokrácia.

– Hogyan tekint a megbízatás elé? Vannak-e személyes célkitűzései?

– Az, hogy az elődeim által megteremtett erős alapokra építve fejleszthetem tovább a Heves megyeiek számára alapvető állami szolgáltatást biztosító kormányhivatalt, számomra nemcsak egy nagyon komoly megtiszteltetés, hanem szakmai kihívás is. Ügyfélbarát hozzáállással, kölcsönös tisztelet mellett, a szabályok teljes körű betartásával szeretném tovább erősíteni a szolgáltató szemléletet a kormányhivatalban. Minél szélesebb körben szeretném megismertetni az állampolgárokkal az egyre bővülő elektronikus szolgáltatásokat, amelyeket a kormány is kiemelt feladatként kezel. Ma már több száz különböző ügyet lehet online intézni. Ezek között is kiemelkedik az elmúlt évek egyik legjelentősebb digitális fejlesztése az e-bejelentő, amely otthonról is lehetővé teszi az adatváltozások (pl. lakcím módosulása) és a közműátírások intézését – és ehhez csupán ügyfélkapus regisztrációra van szükség. A csatlakozó szolgáltatók köre egyre bővül, így a jövőben akár telekommunikációs vagy hulladékgazdálkodási cégeknél, bankoknál, biztosítóknál szereplő adataink megváltoztatását is egy helyen intézhetjük. 2023-ban teljes mértékben elektronizálttá válik az ingatlan-nyilvántartás is. Ugyanakkor továbbra is nagy az igény a személyes kapcsolatra, különösen vidéken. Az emberek bíznak a kormányhivatalokban, kormányablakokban dolgozó kollégáinkban és ezt a bizalmat tovább szeretnénk építeni. Részemről nem titkolt cél, hogy a fiatal pályakezdőknek vonzóbbá szeretném tenni a közszolgálati pályát. A tapasztalt kollégák tudása mellett a pályájuk elején járókra, az ő friss, üde látásmódjukra tudjuk építeni a közigazgatás jövőjét.

– Lát-e még megoldandó kihívásokat a közigazgatás, a megyei kormányhivatal működésében?

– A mi területünkön a fejlesztések soha sem állhatnak le, hiszen a világ is folyamatosan változik. Emellett a bürokrácia további csökkentésben és a digitalizációban is tudunk még előre lépni. Ma már a mesterséges intelligenciákban is sok lehetőség rejlik, amit a közigazgatásnak is egyre jobban ki kell használni. Meg kell mutatni, meg kell ismertetni az állampolgárokkal a ma is már széles körben rendelkezésre álló elektronikus ügyintézést. Szinte mindenkinek ott a kezében a mobiltelefon, ezért a mobil applikációk, a mobil platformok közigazgatási ügyekben történő alkalmazása is sok új lehetőséget jelenthet.

– A kormány nagy hangsúlyt fektet az agrár- és vidékfejlesztésre. Ön szerint mire volna szükség az agráriumáról és turizmusásról híres megyénkben ezen a téren?

– Háromszor annyi forrást biztosít a kormány vidékfejlesztésre 2027-ig, mint a korábbi években. A kormányhivatalokra kiemelt szerep hárul ennek hatékony felhasználásában, a több mint 7 ezer 500 milliárd forintos vidékfejlesztési program sikere tehát rajtunk is múlik. A pályázatok, a támogatási lehetőségek rendelkezésre állnak, a fejlesztésekkel lehet sikereket elérni, így remélem minél többen élnek ezzel. Heves megye kitűnő adottságokkal rendelkezik, hiszen két történelmi borvidék, a Tisza-tó, a Bükk és a Mátra külön-külön is csodálatos. Ugyanakkor ezeket akár egy nap alatt is végigjárhatja a látogató, ha erre van igénye – ez külön előny. Szálláshelyfejlesztésre, a Tisza-tó lehetőségeinek kiaknázására, országos ismertségének növelésére is nagy szükség van. A megyénk gyönyörű, úgy hiszem ezt minél több embernek meg kell mutatni hazánkban, s azon kívül is.

– Mesélne a családjáról és arról, hogy mivel tölti szívesen a szabadidejét?

– Kálban élek a családommal: a feleségemmel és két nagylányommal. Óriási szeretettel és nem utolsó sorban hálával gondolok rájuk és a támogatásra, amit kapok tőlük férjként és édesapaként. Nélkülük nem tartanék itt. Egyébként mindig is büszkén vállaltam, hogy falusi gyerek vagyok és nem is tudom máshol elképzelni az életemet. Sőt gyakran a kollégáimnak is elmondom, hogy ma már a kisebb településeken is minden lehetőség adott, hogy teljes életet tudjanak élni a családok. Hívő ember vagyok, hiszem, hogy a mindennapi életünk, munkánk nem lehet teljes csak világi dolgokkal. A járvány nem csak a hivatalok életében hozott komoly változásokat, a magánéletünkben, a mindennapok is gyökeresen megváltoztak. Sok jó példát láttam, így én is megpróbáltam ebből a helyzetből a legtöbbet kihozni. Elkezdtem futni, ami azóta már komoly hobbivá vált, ma már nem is tudom a hajnali futás nélkül elképzelni a napom. Készülök életem első félmaratonjára, bízom benne, hogy ősszel már ezt is tudom teljesíteni.