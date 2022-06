A terelőelem javítási munkálatok Mogyoród térségében a Budapest felé vezető oldalon sávelhúzás mellett zajlanak majd. Sövényvágást az autópálya Budapest felé vezető oldalán a 35-ös és 42-es, a Vásárosnamény felé vezető oldalán a 103-as és 130-as – Kál és Mezőkövesd közötti – kilométerszelvények között végeznek a szakemberek, ezalatt ideiglenesen egy sávon haladhat a forgalom az érintett helyszíneken – közölte a Magyar Közút Nzrt.

A terelőelem javítási munkálatok június 27. és július 8. között zajlanak majd a Budapest felé vezető oldal 23-as és 27-es kilométerszelvények közötti szakaszán. Ebben az időszakban Budapest irányába sávelhúzással továbbra is két sávon haladhat forgalom és 80 kilométer per órás sebességkorlátozás lesz érvényben. A sövényvágási munkálatokat június 27. és július 1. között, hétfőtől péntekig végzik a szakemberek. Ezalatt, 8 és 16 óra között a forgalom az érintett helyszíneken ideiglenesen egy sávra szűkül, továbbá szintén 80 kilométer per órás sebességkorlátozás lesz érvényben.