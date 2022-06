Nagy tervek 1 órája

Jelentős turisztikai fejlesztésekre számíthatnak a hevesi térségben

Egy jelentős turisztikai fejlesztési csomagot jelentett be Szabó Zsolt országgyűlési képviselő Tarnaszentmiklóson. Ebben több térségi település is érintett. A fejlesztésekkel használaton kívüli épületeknek adnak új funkciót, vagy most is használtak kapnak más szerepet Tarnaszentmiklós mellett Hevesen, valamint Pélyen.

Hevesen már átadták az apartmanházakat, de már a panziót tervezgetik Forrás: Archív fotó/Jakab Tibor

– Szinte minden településen vannak olyan régi épületek, melyek az adott hely számára szimbolikus értékkel bírnak, és éppen ezért, ha lehet, érdemes őket megmenteni – hangsúlyozta Szabó Zsolt. A térség legnagyobb városában, Hevesen a komoly sportcélú beruházások mellett – megújul az egykori strand területe, modern fedett uszoda épül mellé – a volt kollégium épületének felújításával szálláshelyek jönnek létre. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács százmillió forintot ad Hevesnek, hogy a körzeti iskola melletti kollégiumból egy panziót alakítson ki. Így a Viczán-tó felőli oldalon található, nemrég átadott öt apartmanházban rendelkezésre álló huszonöt férőhellyel együtt már elegendő szálláshely áll rendelkezésre, hogy Heves egybusznyi vagy még több vendéget is méltó körülmények között tudjon fogadni. Tarnaszentmiklóson az egykori Liga épülete kaphat ezúttal új funkciót egy támogatói döntésnek köszönhetően. Vadászati, halászati múzeum lesz. Oláh Tamás polgármester elmondta, az épület évek óta üresen áll romos állapotban, s most teljeskörűen felújítják. A minimúzeumban azt mutatják majd meg, hogyan vadásztak, halásztak a Tisza árterében régen, s most. – Az a cél, hogy minden értéket megőrizzünk a következő nemzedéknek, valamint mindent fel tudjunk újítani – jelentette ki Szabó Zsolt. A több mint kétszázötven négyzetméteres épületet – ahol egykor az iskola, majd konditerem, vegyesbolt, később szolgálati lakás kapott helyet – közel százmillió forintból korszerűsítik, s alakítják ki benne a múzeumot egy tárgyalóhelyiséggel. A munkák a remények szerint jövőre kezdődhetnek el. Pélyen az utóbbi időben a kerékpárút-fejlesztés miatt aktuális kérdés lett egy szállást is biztosító kerékpáros-pihenő kialakítása, ahol az elektromos kerékpárokat is tudják majd akár tölteni a két keréken érkezők. Bakondi Péter faluvezető lapunk érdeklődésére elmondta, konyhával, kiszolgálóhelyiséggel rendelkező komplexumot álmodtak meg, de várni kell még arra, hogy körvonalazódjon, mennyi forrás érkezik minderre. Ezenkívül megújul az egykori mozi épülete. Több funkcióban működik majd, egyrészt helyet kap benne egy emlékszoba, mely a település szülötte, Törőcsik Mari Kossuth-díjas színművésznő életét mutatja be, másrészt közművelődési színtér is lesz, illetve a tetőtérben öt kétszemélyes, saját vizesblokkal rendelkező szálláshelyet alakítanak ki.

