A megye illetékességi területén négy engedéllyel rendelkező természetes fürdőhely várja a felfrissülni vágyókat. Kisköre, Tiszanána-Dinnyéshát, Sarud és Poroszló fürdőhelyeinek közegészségügyi-járványügyi ellenőrzése folyamatos, az első eredmények alapján a vízminőség megfelelő – derül ki a Heves Megyei Kormányhivatal vizsgálatából.

A vízvizsgálatok számát az üzemeltetési idő hosszúsága határozza meg, ami azt jelenti, hogy a szezon előtti mintavételt követően havonta egy alkalommal új vizsgálat szükséges valamennyi fürdőhely esetében a nyár végéig. A mintavételeket és a vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban végzik.

A szabad vízi fürdővizek minősítése négy egymást követő év bakteriológiai vizsgálati eredménye alapján történik. Az értékelés a vízminőség változását és az esetlegesen felmerülő egészségkockázatokat is tükrözi. Az idei első vízvizsgálatok eredményei szerint Kisköre, Tiszanána-Dinnyéshát, Sarud szabad vizű strandjainak, és a Poroszlói fürdőhely vize megfelelő.

A vízminőség folyamatos monitorozása mellett a helyszíni ellenőrzések kiterjednek a pihenőhely nagyságára, tisztaságára, rendezettségére, parkosítására, továbbá az öltözőhelyek és illemhelyek meglétére és állapotára, valamint az előírt egészségügyi ellátás feltételeinek biztosítására. Szabálytalanság észlelése esetén – a fürdőzők egészsége érdekében – a szakemberek azonnal megteszik a szükséges intézkedéseket.

Sarudon már elindult a szezon egy tömegsportrendezvénnyel, de már várják a fürdőzni vágyókat is. Kücsön Gyula, az Élménypart megálmodója elmondta, aktív kikapcsolódásra az egyik legalkalmasabb helyszín Sarud. Felépült a trambulinpark, és a mászóbázis is kész a vendégek fogadására. Az elkészült fejlesztések több vendéget és több hajót hoztak Dinnyéshátra is. Iszaptalanították, valamint bővítették a kikötőt, kikotorták a strand medencéjét, mobil stégeket vásároltak, kilátót, játszóteret, sportpályákat építettek, eszközöket vásároltak, rendezvényekre alkalmassá tették a helyszínt, kényelmesebbé tették a vendég­látást

Tiszanána-Dinnyésháton dr. Tóth József polgármester elmondta, huszonöt éve kezdődött a strand története, de ugrásszerű fejlődést az utóbbi két év hozott, amikor a kormány elhatározásának köszönhetően a turisztikailag fejletlenebb régiókat is segítették a felzárkózásban. Minden elemében megújult a strand és kikötő, összesen 423 millió forintot fordítottak rá.

Óvatosan fürdőzzünk! - A rendőrség mindig hasznos tanácsokkal látja el a turistákat, azért, hogy ne legyen végzetes következménye a vizes kikapcsolódásnak. Fürödni a kijelölt fürdőhelyen, illetőleg ott szabad, ahol a fürdést nem tiltják. A gyengén úszók maradjanak a sekély vízben, kerüljék a hirtelen vízbe ugrást, először szokjanak hozzá a levegő hőmérsékleténél hidegebb vízhez! Akik nem tudnak úszni, de a jól úszóknak is célszerű a mentőmellény használata. Szív- és érrendszeri, légző- és mozgásszervi betegségben szenvedők egyedül soha ne fürödjenek! Alkoholfogyasztást, étkezést követően senki ne menjen azonnal a vízbe, meg kell várni, míg az alkohol hatása elmúlik.