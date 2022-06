Emlékek 43 perce

Kamerával őrzi meg a személyes emlékeit a hatvani filmrendező

Egykori osztálytársak, barátok, rokonok is találkozhattak az Ady Endre Könyvtárban Zsigmond Dezső filmrendezővel, aki egykor Hatvanban járt gimnáziumba, és ott is érettségizett. A Neves Hatvaniak sorozatba illeszkedő, jó hangulatú beszélgetésen megemlékeztek a tanárokról, s felelevenítették a gyermekkori csányi, gyöngyöspatai, gyöngyösi emlékeket is.

Zsigmond Dezső filmrendező Forrás: Albert Péter/Heves Megyei hírlap

A hatvani középiskolás évek azért is voltak meghatározók Zsigmond Dezső számára, mert itt határozta el, hogy újságíró szeretne lenni. Az első cikkei a diákújság lapjain jelentek meg, gyakran filmes témában, s az iskolarádió számára is készített műsorokat. Az egykori osztálytársakkal tartják a kapcsolatot, az interneten van osztálycsoportjuk, ahová rendszeresen írnak. A ma már Balázs Béla-díjas játék- és dokumentumfilmes rendező a filmezéssel az 1980-as évek elején kezdett foglalkozni. Elmondta, számára Hatvan és a hatvani emberek, emlékek nemcsak a szabadon gondolkodás élményét adták meg, hanem több filmjének témája, szereplője is volt hatvani. Élete meghatározó része, hogy több mint tíz éven át alkotótársával, Erdélyi Jánossal szerkeszthették a HírTv-n futott Vetítő című sorozatot, amely az első olyan magyar dokumentumfilmes műsorblokk volt, ami a legjobb hazai rendezők alkotásait vitte képernyőre.

