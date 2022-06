Megalakult az új parlament, s közzétették vagyonnyilatkozataikat a képviselők, erre kötelezettek voltak azok is, akik kikerültek az országgyűlésből.

Dömötör Csaba (Fidesz), a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára továbbra is rendelkezik egy 64 négyzetméteres váci lakással, s folyamatban van 177 négyzetméteres házának építése a 939 négyzetméteres váci telkén, megvan 167 négyzetméteres útja és Peugeot 5008 autója is. Bankszámlán tartott megtakarítása 1,2 millió forinttal 4,9 millióra csökkent év eleje óta, bankhitele pedig tovább nőtt, 34,75 millió forintról pár hónap alatt 48,25 millióra ugrott. Képviselői jövedelme 1,316 millió forintra emelkedett havonta, államtitkári fizetése 1,296 millió forint.

Horváth László (Fidesz) vagyonnyilatkozatában nem voltak változások az év elejihez képest, Egerben 125 négyzetméteres háza, Brennbergbányán 1190 négyzetméteres telke, Sirokon kéthektáros, Kisfüzesen egyhektáros szántója és 1700 négyzetméteres beépítetlen területe van. Autója maradt a VW Tiguan. Hiteltartozásként továbbra is 1,8 millió forintot írt be. Magyar Állampapír Pluszban 38 millió forintot tart. Képviselőként havi 1,842 millió forintot kapott.

Lőcsei Lajos (Momentum) új képviselő, nős, három gyereke van. Tarnaörsön van egy 90 négyzetméteres háza, amelynek felerészben tulajdonosa, illetve van négy darab 1250 négyzetméteres beépítetlen területe. Autója egy Opel Zafira, amelyet idén vásárolt. Sem hathavi képviselői alapfizetést meghaladó megtakarításról, sem pedig tartozásról nem adott számot.

Nyitrai Zsolt (Fidesz) egy 750 négyzetméteres andornak­tályai telekkel és 122 négyzetméteres présházzal, 68 négyzetméteres egri lakás résztulajdonával rendelkezik, valamint egy Kia Cee’d autója van. Megvan régiséggyűjteménye is. Spórolt pénze év eleje óta kétmillió forinttal csökkent, készpénzállománya maradt 25 millió forint, államkötvényben tartott pénze pedig négymillió, számlán viszont 20 helyett 18 millió forintot tartott. Miniszterelnöki megbízottként 1,296 millió, képviselőként 1,842 millió forint a jövedelme havonta.

Pajtók Gábor (Fidesz) számos, résztulajdonában álló ingatlanról adott számot vagyon­nyilatkozatában. Van 505 négyzetméteres telken álló 130 négyzetméteres háza, 90 négyzetméteres irodája, 64 négyzetméteres üzlethelyisége és 565 négyzetméteres építési telke Egerben. Siófokon egy 701 négyzetméteres telken álló 68 négyzetméteres üdülővel rendelkezik. Szihalmon hat darabban majdnem 11 hektár szántója, Füzes­abonyban 1,18 hektár földje van, illetve kisebb tulajdonrésze egy 2,4 hektáros mezőkövesdi szántóban. Nyugdíjbiztosítónál hatmillió forintot tart, s van 15 millió forintnyi kintlévősége. Banki hiteltartozása egymillió forint. A Füzesabonyi Agrár Zrt.-ben 2,5 millió forintnyi névértékű részvénnyel rendelkezik, ügyvédi tevékenységét szünetelteti.

Szabó Zsolt (Fidesz) hatvani képviselő továbbra is haszonélvezője egy hatvani háznak, Gyöngyöstarjánban 146 hektárnyi földje van. Rendelkezik még 13 hektárral Gyöngyöspatán, nyolc hektárral Szuhán, és egy 13 hektáros hatvani tanyával is. Ford Mondeo autója van. Év elején kilencmillió forintnyi megtakarítása volt még, most semmi, miközben hitele is maradt 10,534 millió forint. Földbérleti díjként 1,4 millió forintot kap, területalapú támogatásként 35 millió forint jár neki. Megmaradtak céges érdekeltségei az Exact-Cont Kft.-ben, az Exact’Co-ban, az Exact Innóban és az Alt-Op-ban. Képviselői tiszteletdíja havi 1,579 millió forint idén.

Így búcsúztak a Parlamenttől a kieső képviselők

Dudás Róbert (Jobbik) képviselő záró nyilatkozatában Mátraballán egy 650 négyzetméteres és egy 1469 négyzetméteres telken álló házakról, egy Audi A6-ról számolt be továbbra is. Új elemként ötmillió forintot tett állampapírba, számlán 3,5 millió forint helyett 2 millió forintot tartott, valamint megvolt 4500 eurója is. Lakástakarék- és nyugdíj-előtakarékossági számlája van. Tartozása nem volt.

Korózs Lajos (MSZP) sarudi házában lakott és Renault Latitude autójával járt. Állampapír pluszban ötvenmillió forintot tartott továbbra is, magánnyugdíjpénztári megtakarításáról a tavaly év végi egyenleget közölte, ami 10,446 millió forint volt.

Sneider Tamásnak (független) Aldebrőn volt több telke, szőlője, gyümölcsöse, telephelye, Tófalun hatezer négyzetméteres szántója. Megmaradt Škoda Superbje és Fiat Puntója. Babaváró hitelből és lízingből 12 millió forintot kell még törlesztenie, magánszemélynek pedig kétmillió forintot. Megtakarítása nem volt. Felerészben tulajdonosa a Szent László Residence Kft.-nek, ami egy mátraszent­imrei vendégházat üzemeltet.