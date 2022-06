– Úgy látom nem volt megfelelő a koncepció a Ráchegy beépítésére, nem gondoltak arra, hogy egy zsák-városrész alakul ki, az elkerülő pedig még csak terv. Korábban véleménybekérő levelet küldtünk ki az itt lakóknak, forgalomtechnikai szakértőkkel négy megoldást dolgoztunk ki. Az idei költségvetésben elkülönítettünk 30 millió forintot, amely azonban csak a tervezett tehermentesítő előkészítésére elég. Fél év talajkonszolidáció, egyénként most 200 millió forint lenne a teljes kivitelezés, de ebben nincs benne a sávszélesítés a meglévő utcákra. A tehermentesítő engedélyes tervvel rendelkezik, s hamarosan nyílnak a TOP Plusz források, amiben van egy keret, amelyet kimondottan utak járdák felújítására lehet használni, a beruházás ebből megvalósulhatna. Egy vállalkozó a környéken építkezik, ő a költségek 25 százalékát vagy a csapadékvíz-elvezetés kiépítését vállalná. A terület feltárása ugyanis azt jelentené, hogy az összes csapadék a kemping lakóparkra zúdul, s ezt nem engedhetjük – ismertette a polgárokkal Minczér Gábor.

Kiemelte, a nagy forgalmat az is gyarapítja, hogy folyamatosan gyarapszik a városrész, ötven lakásos társasházak épülnek.

– A Szalapart utca burkolata is rossz állapotú, alatta még azbesztcement nyomó fővezeték fut, a vízmű csak akkor engedi az aszfaltozást ha ezt is felújítjuk. Az utca beszűkül, ezt is fejleszteni kell, hiszen az ötsávos tehermentesítő nem fordulhat szűk utcákra. Összesen félmilliárd forint lenne a komplett úthálózat korszerűsítése – mutatott rá az alpolgármester. A fórumon a körzet más képviselői is jelen voltak.

Mirkóczki Zita elmondta, a Harangláb utca is nagyon rossz állapotú, Oroján Sándor arról beszélt, hogy legkorábban 2024-ben kezdődhet a beruházás, hiszen a források lehívása idő. Szerinte a megoldás az, hogy olyan beruházásokra költi a város a TOP Plusz forrásokat, ami pénzt is termel, például a fűtőmű-korszerűsítés megújuló energiával, amivel 300-400 millió forintot spórolhatna az önkormányzat.

Egy polgár elmondta, hogy az út szélén parkoló autók is nehezítik a közlekedést. Megállni tilos táblát kell kihelyezni szerinte. Egy másik, a Szalapart utcában lakó nő szerint ez nem megoldás, csak az egyirányúsítás az.

– A Ráchóstya Eger mostohagyereke, az elmúlt 30 évben mennyi pénzt költöttek rá? Van, hogy másodpercenként mennek el az autók, hat percenként akár hatvan jármű is elmegy a házak előtt. Nem tartják be a sebességkorlátozást. Épült két nagy ház a Ráchegyen, a vállalkozó pedig az út építését vállalta, de nem történt meg soha – mondta a képviselőknek egy harmadik résztvevő. Egy nő pedig arról beszélt, hogy a négy megoldás, amelyet kínáltak, sok kérdést felvet. Kifejtette, hogy felfelé a Könyök utca nem opció, a Szalaparton lehet csak télen felmenni, illetve a Ráchegy utcában, mivel ezek rendben vannak jégtelenítve. Többen is arról beszéltek, olyan döntés a közeljövőben nem születik, amely mindenkinek megfelel, hiszen a tehermentesítő lesz a jó megoldás. Minczér Gábor elmondta, mivel jelenleg nincs 200-250 millió forint forrása az önkormányzatnak, így vagy pénzt keresnek a tehermentesítő útra például jövő évi költségvetésből, vagy megvárják a Top Plusz forrást.