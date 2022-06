"Diákagórát" rendeztek kedden az egri egyetem Bartók téri gyakorló iskolájában Dr. Beszéné Zöld Judit és Hütter Eszter pedagógusok szervezésében.

– Általában a tanárok és a szülők nevelik a gyerekeket, most viszont a kortársaiktól kaptak hasznos tanácsokat, így egymás között, őszintén tudtak beszélni a közös problémáikról – emelte ki Hütter Eszter. A diáktársaik számára példaképként szolgáló nyolcadikos előadók olyan témákat taglaltak, melyek segítik a felsősöket a felnőtté válásban. Egyebek között szót ejtettek az iskolai stressz kezelésének lehetőségeiről és az önbizalomról is. A résztvevők hasznos tanácsokat kaptak például arra vonatkozóan, hogyan fordíthatják javukra az őket ért kudarcokat azáltal, hogy tanulnak belőlük, s az online tér veszélyeiről is diskuráltak.

Az egyik előadó, Tripa Olivér, nyolcadikos diák, portálunknak elmondta, azért tartja hasznosnak a diákfórumot, mert az oktatásban a sok tananyag mellett nem jut idő arra, hogy ilyen fontos témákról kötetlenül beszélgessenek.