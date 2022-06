A 25 év alattiak munkavégzése ettől az évtől személyijövedelemadó-mentes, így több pénz maradhat a tanulók zsebében.

A Heves Megyei Kormányhivatal tájékoztatásából kiderül, a Nyári Diákmunkaprogram célja a fiatalkori inaktivitás csökkentése, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzésének elősegítése. A támogatásokat önkormányzatok és a mezőgazdaságban, turizmusban, a vendéglátásban működő vállalkozások vehetik igénybe. Nyári munkára olyan 16 és 25 év közötti, nappali tagozatos tanulók jelentkezhetnek, akik nem állnak munkaviszonyban és nincs vállalkozási jogviszonyuk.

– A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakörnél fejenként bruttó 195 ezer forint vehető figyelembe. Szakképzettséget nem igénylő munkakörnél ez a limit 150 ezer forint – ismertette a kormányhivatal. Az önkormányzatoknál legfeljebb hatórás foglalkoztatás támogatható.

Verebélyi György, Egerszólát polgármestere lapunknak elmondta, korábban is alkalmaztak már diákmunkásokat. Tavaly nyáron öt tanuló dolgozott náluk, idén júliusra három, augusztusra öt jelentkezőjük van.

– A fiatalok kiveszik a részüket a település karbantartásából, például rendbe teszik a közterületeket, füvet nyírnak, lefestik a kisebb játszótéri eszközöket – sorolta Verebélyi György. Közmunkást nehezen találnak. A diákmunkaprogramnak köszönhetően viszont az apróbb feladatokat rá tudják bízni nyári időszakban a tanulókra, s ez nagy segítség az önkormányzatnak.

Aldebrőre is keresnek diákmunkásokat a vakáció idejére.

– Július 1. és augusztus 31. között dolgozhatnak nálunk idén a tanulók, egy fiatalt egy hónapra tudunk alkalmazni négy órában – mondta el a Hírlapnak Gál Zsuzsanna, az aldebrői önkormányzat munkaügyi ügyintézője. Irodai kisegítő munkákat végeznek, iratokat rendeznek, intézik a postázást, vagy kint dolgoznak, gyümölcsöt és zöldséget szednek. A rendezvényeken is segítenek. A diákoknak a pénzkereseti lehetőség mellett a tapasztalatszerzés miatt is hasznosak ezek a munkák.

Megkérdeztünk egy nyári munkát kereső fiatalt, hogy miért szeretne dolgozni.

– Most érettségiztem, szep­tembertől grafikai továbbképzésen folytatom a tanulmányaimat. Ez lesz az első nyár, amikor nem csak a pihenésé lesz a főszerep, hanem a pénzkeresésé is – közölte Zsemberi Ádám feldebrői diák. Szeretne jogosítványt szerezni, s úgy döntött, maga keresi meg rá az anyagi forrást. Olyan munkát vállalna, ami kapcsolódik a továbbtanulásához, de több más területen is szívesen dolgozna. Interneten és az ismerősei által keresi a nyári munka lehetőségeket.

Sokan akarnak dolgozni - A nyár a pihenés mellett a pénzkeresés ideje is a legtöbb diák számára. A 15 évesnél idősebb tanulók túlnyomó többsége már dolgozott korábban, idén pedig 96 százalékuk vállalna nyári munkát – derül ki a Job Force Iskolaszövetkezet online felméréséből. A fő motiváció a fiatalok esetében a pénzkeresés, 85,5 százalékuk jelölte meg ezt válaszként. A legtöbben a kereskedelemben helyezkednének el, a munkahelyválasztásnál pedig a rugalmas időbeosztás a legfontosabb szempont. A diákok közel harmada félretenné a nyáron keresett pénzt, közel 40 százalékuk pedig szívesen helyezkedne el akár hosszabb távon is feladatot vállalva egy fejlődési lehetőséget biztosító környezetben. A megkérdezettek kis része dolgozna az építőiparban, s mérnöki vagy IT-munkát is kevesen vállalnának nyárra.