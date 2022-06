– A városban még nem fordult elő olyan, hogy gyakorlatilag nyílt árulásnak is nevezhető ami történt. Februárban is voltak aggályaink az Evat Zrt. igazgatótanácsának egyes új tagjaival kapcsolatban, de a tudomásunkra jutott levelezés megerősített ebben - mondta Minczér Gábor alpolgármester.

Elmondta, hogy File Sándor és Nyeste Gábor igazgatósági tagok egy levelet írtak Juhász Gézának, a városgondozás ügyvezetőjének, hogy Nagy Mihállyal, az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetőjével haladéktalanul hívassa össze a hulladék társulás taggyűlését, Mint mondta, azt kérték, hogy a jelenlegi vezetőt menesszék a hulladékkezelő éléről, nevezzék ki Sebestyén Péter korábbi igazgatót, illetve változtassák meg a cég tevékenységi körét.

– Egyfelől összeférhetetlenség is fennáll, hiszen egy másik miskolci cég ügyvezetője is Sebestyén Péter, ezért is akarják a cég tevékenységét módosítani. Másrészt 2018-óta félmilliárd forintos kárt is okozott Egernek, ugyanis a hulladék literenkénti átadási árát visszamenőleg módosította, emiatt hűtlen kezelésért nyomozás folyik ellene – részletezte az alpolgármester.

Ezekre az okokra hivatkozva felszólította File Sándort és Nyeste Gábort, hogy mondjanak le pozíciójukról, de kezdeményezi a közgyűlésben is, hogy távolítsák el őket az igazgatótanácsból.

Megkerestük File Sándort, aki elmondta, Nyeste Gáborral közösen hamarosan reagál a fentiekre.