Jagodics Milán, a hatvani önkormányzat kabinetfőnöke a heol.hu kérdésére elmondta, hogy az önkormányzat most is alakított ki ivópontot, így a belvárosi posta mellett ingyen osztanak ásványvizet. A nyári hőségben a Kossuth téren a belvárosi plébánia mellett most is fújja a hűsítő vízpermetet a párakapu. Emellett Újhatvanban, a templom mellett is működik egy hasonló kapu. A kabinetvezető utalt arra, hogy ebben a melegben ne alkoholt, energiaitalt vagy kávét igyunk, mert ilyenkor a szervezetünk küzd a nagy meleg ellen, ezek pedig nem használnak. A folyadék lehet ásványvíz, gyümölcslé, citromos limonádé, leves vagy lédús gyümölcs.

A napokban a Mátrában mérték a legalacsonyabb hőmérsékleteket megyénkben, Parádon szerda délután mindössze huszonhét fokot mutatott a hőmérő higanyszála az Országos Meteorológiai Szolgálat jelzése szerint. Gyöngyösön a belváros négy pontján, valamint a mátrafüredi településrész egy helyszínén már a nagy hőség előtt is működtek a tűzcsapra helyezhető ivócsapok. Ezek megtalálhatók Mátrafüreden az Akadémia úton, illetve Gyöngyösön a kisvasútnál, a Szövetkezet utcában, a Kócsag utcában a kollégiummal szemben és a Hanisz tér északi végében – tudtuk meg Pifkó Tamás, önkormányzati önkormányzati kommunikációs vezetőtől.

Hozzátette, az ivócsapok mellett továbbra is üzemelnek a folyamatosan fejlesztett ivó- és díszkutak a város húsz pontján, például a Könyves Kálmán téren, a Hanisz téren és a Fenyő áruház előtt, a Kakasos fiú szobránál, Kossuth utcában a földhivatal előtt, a Barátok terén, valamint a nagyobb játszótereken.

A nyári nagy melegben Gyöngyösön hosszabb üzemidővel működnek a szökőkutak, a Fő téren párakaput állítottak fel, a Dr. Csépe György Uszoda- és Termálstrand pedig hosszabb nyitvatartással, este nyolc óráig várja a hűsölni vágyókat.