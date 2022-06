A Hevesi Mazsorett Együttes 2018-ban Bácsi Judit vezetésével jött létre.

– Egy csoporttal tíz–tizenkét, különböző korosztályból érkezett lánnyal indultunk el, s már ez is sikernek számított. Tavasszal, hirtelen ötlettől vezérelve alapítottuk meg az egyletet – közölte beszélgetésünk elején a művészeti vezető, Bácsi Judit. Mint mondta, négy éve szeptemberben már két csoporttal folytatták a munkát, ma pedig négy van. Köztük találhatók az óvodások, két csoportban a kisiskolások és egyben a középiskolások. Többnyire a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség fesztiváljaira járnak fellépni, ahol különböző fokozatú minősítéseket, okleveleket lehet szerezni.

– Létezik bronz, ezüst, arany és kiemelt arany fokozat. Ebből eddig néhányat sikerült megszerezni. Már az első versenyünkön bronz minősítést érdemeltek ki a lányok, 2018 nyarán – emelte ki. Akkor a táncosok látványos koreográfiákkal örvendeztették meg nézőiket a VII. Egri Bosch Országos Mazsorett Fesztiválon. A hevesi mazsorettek Azúr csoportja bronz minősítéssel térhetett haza, de díszoklevélben részesültek a Tűzvirág formáció tagjai is. A Tűzvirág csoport pomponkategóriában bronz minősítést kapott, míg a showkategóriában díszoklevelet vehetett át.

Boros Bogi tamburmajor már többszörös különdíjas

Az idén a Ciklámen csoport ezüst és arany okleveleket, a Frézia csoportban táncolók show kategóriában ezüst, míg pomponváltozatban ezüst és arany okleveleket érdemeltek ki a zsűritől, Boros Bogi tamburmajor pedig már többszörös különdíjas. Külön kategória a legmosolygósabb csoporté, ezt szinte mindenhonnan elhozták a hevesi lányok.

A napokban pedig évzáró gálán mutatták meg magukat. Bemutatkoztak a kezdő ovisok, akiket a kisiskolások, illetve a középiskolás nagylányok követtek. Változatos eszközhasználattal kápráztatták el a nézőket, hiszen nemcsak mazsorettbottal, hanem pomponnal, zászlóval és esernyővel is táncoltak. Pályázati forrásból eszközökkel is gazdagodott a csoport, melyeknek köszönhetően a jövőben még színesebb és színvonalasabb táncokkal állhatnak majd színpadra.

Fejlődnek tovább - Az idény az évzáróval még nem teljesen fejeződött be, a hónap végén Hajdúdorogon lépnek fel. Aztán jön egy kis pihenő, majd októberben Tiszafüreden, decemberben Balmazújvároson lesz jelenésük. Bácsi Judit elmondta, a lányok szeme előtt az a cél lebeg, hogy kiemelt arany minősítést szerezzenek, így a meglévő műsorukban javítják ki az apróbb hibákat, s aztán kezdenek újak megtanulásába. Szeretnék megszervezni Hevesen újra a mazsorettfesztivált is, s a fúvószenekarral közös belföldi, illetve akár külföldi turnékról is álmodnak.