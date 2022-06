Dr. Stankovics Éva, a hatvani Albert Schweitzer Kórház főigazgatója szerint a nyári szabadidőben jellemzően a kerékpáros, rolleres és gördeszkás sérülések, a trambulin okozta balesetek száma növekszik meg. Emellett a strandmedencék ­körüli esések is okoznak kórházi ápolást indokló bajt, akár koponyasérülést is.

– Számottevőek a kirándulások során elszenvedett esések, ficamok, törések, amelyek adott esetben műtéti beavatkozást is igényelhetnek. A nyaralási szezon nagyobb közúti forgalma miatt gyakori a közlekedési balesetből adódó sérülés. Az időjárási viszonyok jelentősen változtak, az UV-sugárzás fokozódása hamar leégéshez, napszúráshoz vezethet. A hőmérséklet emelkedése fokozza az izzadást, növeli a folyadékveszteséget, ami könnyen kiszáradást idézhet elő – részletezte dr. Stankovics Éva.

Dr. Gesztes Éva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai igazgatója a nyár egyik legnagyobb veszélyforrásának a strandolást nevezte meg.

– Viharjelzés esetén ne menjünk a vízbe, és felhevült testtel se ugorjunk bele! – figyelmeztetett dr. Gesztes Éva. – Sekély vízbe ugrani szintén rendkívül veszélyes. Aki vízbiztosan nem tud úszni, az mély vízbe mentőmellényben menjen, mert csak az menti meg. Sem a karúszó, sem az úszógumi nem segít a bajban, azokból kicsúszik az illető. A diákoknál is fontos megjegyezni, hogy alkoholos befolyásoltság mellett ne fürödjenek, ne ússzanak. Oda kell figyelni arra is, hogy a szabadvízi strandokon a gyerekek ne járjanak mezítláb, mert sok az üvegszilánk, az éles szélű kagyló, a fűben darazsak, méhek lehetnek.

Az átforrósodott út vagy fémfelület, amire lábbeli nélkül rálépnek, égési sérülést okozhat. Biciklizésnél tetessük fel gyermekünkkel a sisakot a legrövidebb utakra is, eleséskor nagy a koponyasérülés veszélye. A tizenéves fiúk újabban rendszeresen másznak fel vasúti vagonok tetejére szelfizni.

Figyelmeztessük őket, hogy a felsővezeték érintése nélkül is áramütést szenvedhetnek, és gyakorlatilag megégnek, sokszor le is esnek a vagonról. Idén már öt ilyen eset történt, egy halálos kimenetelű volt, négyen intenzív osztályon fekszenek.

Nagy Csaba tűzoltó főhadnagy, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a fiatalokat vonzó nyári tömegrendezvények veszélyeiről beszélt.

– Tömegben, váratlan esemény hatására, könnyen pánik törhet ki, ami fejvesztett menekülésbe csaphat át. Ez gyakran halálos kimenetelű balesetekhez is vezethet, mert a tömeg embereket nyom össze vagy tipor el. Nagyon fontos tudni, hogy az adott helyen merre van a legközelebbi kijárat. Megközelítése közben törekedjünk arra, hogy higgadtak maradjunk, és vigyázzunk egymásra. A katasztrófavédelem ingyenes, VÉSZ elnevezésű veszélyhelyzeti szolgáltatása tájékoztat a meteorológia által kiadott riasztási jelzésekről, s a mobiltelefonba épített GPS segítségével az alkalmazás azonosítja a felhasználó tartózkodási helyét. A TAVIHAR nevű, mobileszköz-alkalmazás a tavainknál érvényes aktuális riasztásokról tájékoztat – összegezte Nagy Csaba.

Tudjon a gyermek segítséget kérni! Az Országos Rendőr-főkapitányság a hivatalos weboldalán figyelmeztet a gyerekekre leselkedő nyári veszélyekre. Tájékoztatásuk szerint egyebek között fontos, hogy életkoruknak megfelelően ismerjék az alapvető közlekedési szabályokat. Ha a vakáció alatt a gyerekek egyedül vannak a lakásban, soha ne engedjenek be idegent, az utcán ne álljanak szóba ismeretlennel, ne fogadjanak el tőle semmit, idegen autójába ne üljenek be. Csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyi feltétlenül szükséges, s azt a személyes iratokkal együtt biztonságos helyen, például a belső zsebben tartsák. A szülők tanítsák meg neveltjeiket a 112-es segélyhívó szám használatára, az ő telefonszámuk legyen meg a gyereknél. Arra is hívják fel a figyelmüket, hogy szükség esetén bátran kérjenek segítséget az egyenruhás rendőrtől.