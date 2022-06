– Aggódom Maklárért, a makláriakért, a pénztárcánkért. Régebben nagyon meg voltam elégedve az itt található szolgáltatásokkal. Volt újságos, széles választékkal. Mindenki örömére nyílt egy zöldséges is. Ezeknek már híre, hamva sincs – írták helyi olvasóink. A levelük szerint egy élelmiszer üzlet marad csak a településen, ugyanis a másik, ahol olcsóbb, de jó árukat kaphattak, megszűnik. Illetve megszűnik a bolt előtti kirakodóhely is, ahol árulhattak a helyiek, ugyanis Makláron nincs piac. – Sajnos sok maklári nem tudja megoldani, hogy Egerbe járjon bevásárolni, főleg nem napi szinten.

Mi lesz a nyugdíjasokkal? Mi lesz a kisgyerekesekkel? Mi lesz a kispénzűekkel? Úgy tapasztalom, hogy Maklár igen kedvelt a falura költözni vágyó fiatal családok körében. Ez örvendetes. De ha már semmi nem lesz a faluban, vajon meddig marad így – olvasható a levélben. Az kérdések nyomán megérdeklődtük a településen, hogy mi lesz az üzlet sorsa, mint megtudtuk, a régi épületet lebontják és új épül a helyére, azonban ez nyilvánvalóan nem egyik pillanatról a másikra valósul meg.

– Az Eger és Vidéke Coop Zrt. vezetése két évvel ezelőtt döntött úgy, hogy Gárdonyi út 3. alatti üzletház helyére zöldmezős beruházás keretében egy új, korszerű, kétszintes áruházat épít – tájékoztatta lapunkat Sütő Sándor, az Eger és Vidéke Coop vezérigazgatója. Elmondta, a jelenlegi épület nemcsak építészeti, hanem gépészeti és villamossági szempontból is rossz. S mivel annyira elavult műszaki állapotban van, a felújítása nem lenne gazdaságos.

– Az olvasó által megfogalmazott olcsóbb, de jó árukat kifejezés enyhén szólva csúsztatás, hiszen a most bezárt üzletet is a Coop-rendszerből látták el áruval, ezért a fogyasztói árak sem térhetnek el oly mértékben, ahogyan ezt a levélíró sugallja. Ebben a rohamosan fejlődő községben megépül majd helyette egy új, kétszintes üzlet, amelyben helyet kap egy nagy alapterületű eladótérrel rendelkező élelmiszerüzlet, egy iparcikkeket – például ruházatot, műszaki cikkeket – forgalmazó bolt, és lesz hely benne a különböző szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozók számára is, például fodrász vagy kozmetikus is nyithat majd üzletet az új létesítményben – részletezte a terveket. Elmondta, hogy a jogerős bontási engedély alapján az épület bontása még a nyár folyamán megkezdődik, azt követően pedig elkezdődhet az új üzletház építése.

– A beruházásra a szükséges anyagi források rendelkezésre állnak, így remélhetőleg nem lesz akadálya a tervek minél gyorsabb megvalósulásának. Természetesen mivel jelenleg egy üzlettel kevesebb van a településen, ezért a részvénytársaság az elmúlt hetekben átalakította az Egri úton található Coop ABC-t. A vevők lehető legszéleskörűbb kiszolgálása érdekében ez megnövelt hűtött és hűtetlen polcfelülettel, csemegepulttal és két pénztárral várja a vásárlókat – tette hozzá.