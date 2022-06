Fotók 1 órája

Nem mindennap látjuk így Egert - különleges fotók a városról

Mindenki szereti a szép városképeket, fotózzuk is sokat megyeszékhelyünket is. Most az MTI fotósa, Komka Péter néhány különleges fotóját hoztuk el, amelyeket Egerről készített.

HEOL HEOL

Illusztráció Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Illusztráció Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A Dobó István tér Egerben 2022. június 13-án Forrás: Komka Péter/MTI Dobó István szobra a Dobó István téren Egerben 2022. június 13-án Forrás: Komka Péter/MTI Az egri vár 2022. június 13-án Forrás: Komka Péter/MTI A Minaret és a belváros Egerben 2022. június 13-án Forrás: Komka Péter/MTI

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!