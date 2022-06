Múlt hét hétfőn újra módosult a Vécseyvölgy és Gárdonyi utcai csomópont forgalma, teljesen lezárták a Vécseyvölgy utca kétirányú szakaszát a Tetemvár utca és vasúti átjáró között, illetve egyirányúak lettek a Dézsmaház, a Pást és a Mlinkó Mátyás utcák is. A helyszínen járva azt láttuk, hogy a csomópont már nemcsak reggelente és a délutáni csúcsforgalomban dugul be, gyakorlatilag bármikor kialakulhat torlódás.

Habár a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. hetekkel ezelőtt közzétette az új forgalmi rendet, a megkérdezett sofőrök jó része elmondta, még mindig bizonytalanok abban, hogy merre lehet kanyarodni, és merre nem. Emiatt többen tétováznak.

Egy noszvaji nő elmondta, mikor érvénybe lépett az új közlekedési rend, fogalma sem volt róla, hogyan jut haza a városból. A Noszvaj felől érkező forgalmat egyébként a belváros felé terelik a Gárdonyi Géza, Bástya és a Mekcsey István utcákon keresztül, s visszafelé is csak ez az útvonal használható. Ezt a városban több helyen sárga jelzőtáblák is mutatják.

Szintén a balesetveszélyes szakasz átépítésével kapcsolatban érdeklődött egy másik olvasónk. Őt az érdekelte, hogy az új, érvényes forgalmi rend szerint hogyan tud eljutni az Imola Lakóparkból, a Nagylaposra, vagyis a Tesco áruház környékére. Erre a NIF adott választ.

– A Noszvaj felől érkező forgalmat, illetve az Almagyar-domb városrészből, így az Imola Lakóparkból érkező forgalmat is a Gárdonyi Géza–Bástya–Mekcsey István utca felé tereltük el a múlt hét elejétől – válaszolta kérdésünkre a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. – A kijelölt terelőúton keresztül lehet eljutni a belvárosba, és azon keresztül az északi városrészbe, illetve az ott található bevásárlóközpontokba is.

Természetesen a lezárás környékén található és azzal nem érintett egyéb utcák a vonatkozó KRESZ-szabályok betartása mellett továbbra is használhatók. Azonban a 25-ös főút megközelítésének fő iránya – a személy és a teherforgalmat is figyelembe véve – az útirányjelző táblákkal is kijelölt, a fentiekben részletezett terelőúton keresztül lehetséges – közölte a NIF.