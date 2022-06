Az egri időközi önkormányzati választáson, reggel 6 és este 7 óra között a legutolsó adatok szerint alig több mint huszonhárom százalékos volt a részvétel, mintegy nyolcszáz ember ment el szavazni.

Orosz Lászlóné Ibolya (Fidesz-KDNP) az érvényes szavazatok 47,61 százalékát kapta (378 szavazat), ezzel megnyerte a választást. Ez egyben azt is jelenti, hogy dr. Csetneki Attila váltja őt a listás helyen, vele bővült az önkormányzati frakció.

A második szorosan mögötte Domán Dániel független jelölt 311 szavazattal, a harmadik Farkas Richárd, a városvezetés által támogatott jelölt 83 szavazatot kapott, a negyedik a Mi Hazánk színeiben induló Bábel Ildikó aki 15 voksot kapott, az ötödik pedig a független Oravecz János Tamás akire heten húzták be az ikszet.

Orosz Lászlóné megköszönte a bizalmat a választóknak, s dr. Csetneki Attilát is méltatta.

– Nagyon megható érzés ez a bizalom a választóktól. Köszönöm mindenkinek, aki szavazott, és ígérem: minden hajdúhegyit, minden körzetemben élőt képviselni fogok attól függetlenül, hogy kire voksoltak ma. Köszönöm a kollégáimnak, segítőimnek a rengeteg energiát, amit a kampányba tettek, és amit közben nekem is sugároztak. A frakciónk hamarosan egy fővel, Csetneki Attila barátunkkal kiegészülve folytathatja a munkát a közgyűlésben, aki kiváló jogi szakember, így reméljük, még többet tehetünk szeretett városunkért, Egerért – fogalmazott.

– Orosz Lászlóné Ibolya fantasztikus eredményt ért el, ez elismerése annak a munkának is, amit az önkormányzatban az elmúlt két és fél évben végzett. A választók igent mondtak a Fidesz egri önkormányzatban képviselt értékeire. Az eredmények ugyanakkor azt is tükrözik, hogy egyúttal határozott nemet mondtak Mirkóczki Ádám jelöltjére és a polgármester egrieket becsapó politikájára – értékelte az eredményt Oroján Sándor frakcióvezető is.

Hozzátette, a Fidesz-KDNP frakció ezzel a győzelemmel tovább erősödött a közgyűlésben, és mindent meg fog tenni a ciklusból hátralévő időben, hogy a polgármester elhibázott egyszemélyes döntéseit korrigálják, az egri minimum mentén városunkat jobbá, szebbé és élhetőbbé tegyék.