A magyar kormány nyári diákmunka programja elsősorban bértámogatással ösztönzi a középiskolások, egyetemisták vakációs foglalkoztatását, egyes vállalkozások mellett, az önkormányzatok számára. A polgármesteri hivatalok a tanulókkal pótolhatják a szabadságolások miatt kieső munkaerőt, s a diákok sok helyen a mára lecsökkent számú közmunkások feladatait is elvégzik. Lapunk a térség kistelepüléseinek polgármestereit kérdezte.

Abasáron tíz diák dolgozik majd négy órában, közölte Kazsu Attila polgármester, de azt még nem tudta pontosan megmondani, hány főre számíthatnak hosszabb munkaidőben.

– Ketten a polgármesteri hivatalban az irodai munkában vesznek részt, számítógépes adatfeltöltést végeznek. A diákok java része a közterületeken lévő hidak lecsiszolását, majd lefestését, továbbá parkgondozást, virágok öntözését kapja feladatul – mondta Kazsu Attila.

Gyöngyöstarjánban két tanulót igényelt a hivatal. Kiss Viktor községvezető arról beszélt, hogy festés, közterület tisztán tartása, növények locsolása lesz a munkájuk. Viszneken egy diákmunkást foglalkoztatnak, aki közmunkás hiányában, a közterület rendbetételét végzi, tájékoztatott Fodor János polgármester.

Tanulásra is jó - Nem csak szakképzettséget nem igénylő munkára lehet a diákoknak jelentkezni. Abasáron a helyi óvodában fog dolgozni egy felsőoktatásban tanuló hallgató, aki óvodapedagógusnak készül, közölte Kazsu Attila polgármester. Így számára a program a pénzkereseti lehetőség mellett szakmai gyakorlat szerzését is jelenti.

Karácsondon korábban négy-hat tanulót alkalmaztak, számolt be Földi Csaba polgármester, idén is ennyire lesz szükség. – Egyrészt az önkormányzat foglalkoztatja őket, főleg parkgondozással. Egyelőre két jelentkező van, de még két másikat is tudnánk foglalkoztatni. Másrészt a helyi idősek otthona tud munkát adni, nekik is van már két jelentkezőjük, akik segítenek majd az idősek ellátásában – részletezte.

Gyöngyöspatán, jelen állás szerint, hatan vállalnak munkát, mondta Hevér Lászlóné polgármester.

– Fűnyírás, parkgondozás lesz a tennivalójuk. Emellett a nyári rendezvényeinken a pakolásban vesznek részt, mert adott esetben sok holmit kell áthordani egyik helyről a másikra – összegezte Hevér Lászlóné.

Detken négy diák jelentkezett munkára, ők júliusban kerítést festenek, tájékoztatott dr. Vona-Túri Diána alpolgármester.

Gyöngyössolymoson egy vagy két tanulót tudnak foglalkoztatni a művelődési házban, közölte Asztalos Miklós polgármester.

Vécsen négy fiatalra pályáztak, mondta Gellén István polgármester. – A lányok irattári munkát végeznek, leltározásban segítenek, takarítanak. A fiúkra kerítésfestést, a sportöltöző és a közterületek karbantartását bíznánk – közölte.

A tavalyinál többet lehet keresni - A Technológiai és Ipari Minisztérium közleménye szerint a nyári diákmunka programban a munkabér-támogatás megállapításánál havi bérként, a szakképzettséget igénylő munkakörökben fejenként bruttó 195 ezer forint vehető figyelembe. Szakképzettséget nem igénylő munkakörökben a limit 150 ezer forint. A napi hat óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottaknál a támogatási összeg arányosan csökken. A szorgoskodó diákok havi nettó munkabére, a 25 év alattiak szja-mentességét és a minimálbér emelkedését figyelembe véve, akár a 122–159 ezer forintot is elérheti. Így tehát minden eddiginél inkább megéri munkába állni a fiataloknak.