Kedd délután a Rózsa Károly utcai játszótéren arról beszélt, hogy a játszótértől nem messze, a Vörösmarty úton és a Rózsa Károly utcában is sok a társasházi lakás, a zöld terület azonban kevés, ezért egy pihenőparkot szeretne létrehozni, melynek tervezésében a lakosság közreműködését kéri.

– Tizenkét évvel ezelőtt ez a játszótér volt az egyik első, amely az uniós szabályoknak megfelelően épült. Ma is jó állapotban van, sokan járnak ide, azonban látom, hogy nagyobb területre is igény lenne, egy parkra amelyet a nagyobb gyermekek és a felnőttek is használhatnak – részletezte Orosz Lászlóné.

Elmondta, mellette, a kerítésen belül az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményének (EKVI) telephelye található, amit azonban nem használnak.

– Önkormányzati tulajdon, amelyet némi tereprendezés és a kőfal lebontásával, kapu létesítésével zárható pihenőparkká lehetne alakítani, összesen négy-ötszáz négyzetméteren. Közel van a belvároshoz, sok társasházi lakás van a közelben. Elképzeléseink szerint egy kellemes időtöltésre alkalmas zöldterület padokkal, pinpongasztallal vagy akár kötélpályával is megvalósítható lenne. A költségek kiszámítása folyamatban van – részletezte.

A beszélgetésre szakembereket is elhívott, akik sokat segíthetnek majd a tervezésben és megvalósításban, jelen volt Szabó László EKVI igazgatója is, aki segítségére volt az ötlet megalkotásában.