– Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) felhívásán a polgárőr község címére pályázott egyesületünk – mondta el portálunknak Bózsár János, a Polgárőr Egyesület - Aldebrő elnöke. Ismertette, bűnmegelőzési stratégiát kellett összeállítaniuk, és ehhez az önkormányzat illetve a helyi rendőrkapitányság írt támogatói jelentést, mely jellemzi az egyesülettel közös munkavégzést. Az elbírálás során kiderült, Aldebrőn jól működik a bűnmegelőzés, ezért az egyesület pénzjutalomban is részesült, a település pedig elnyerte a polgárőr község címet.

Bózsár János megjegyezte, összetett munkát végeznek. Elsődlegesen bűnmegelőzési céllal jött létre az aldebrői egyesület 1991-ben. Az éjszakai járőrszolgálatot bejelentik a 112 telefonszámon, így a központból értesítik a polgárőröket, ha baj van. A szolgálaton kívül is mindig nyitott szemmel járnak. Egyebek között karitatív munkát is végeznek, például segítenek az ételkihordásban, és a rendezvények biztosításában is közreműködnek. Összesen 35-en vannak az egyesületben, vannak köztük tiszteletbeli tagok is is. Az aktív polgárőrök huszan vannak, köztük a polgármester, az alpolgármester és a jegyző is, tette hozzá az elnök.

Más elismerést is kiosztottak megyénkben. Az OPSZ honlapján közölte, Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere, a miniszterelnök belbiztonságért felelős helyettese, a polgárőrség érdekében végzett kimagasló munkája elismeréséül, az Országos Polgárőr Nap alkalmából Köz Szolgálatáért Érdemjel Arany Fokozatát adományozta Völgyi Ferencnek, a Heves Megyei Polgárőr Szövetség elnökének, az Országos Polgárőr Szövetség elnökségi tagjának.