Június 24., péntek

Szilvásvárad: Pintér Tamás Emlékverseny, Országos Díjugrató Versenyt tartanak a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban június 24-26 között. Az ingyenes programokra 8 órától várják az érdeklődőket.

Eger: XVI. Szederinda Nemzetközi Néptáncfesztivál: A hazai néptáncegyüttesek mellett külföldi előadók, népzenészek koncertje, népdalénekesek, népművészeti vásár várja az idelátogatókat. A háromnapos rendezvény programjait a belváros több helyszínén is megtalálhatjuk.

Forrás: visiteger.com

Szintén három napos rendezvény a Bükki Művészeti Napok, Barokk Fesztivál az egri ciszterci templomban.

Forrás: zoltan / visiteger.com

Ádám András Balázs nyári orgona koncertet tart június 24-én 12 órakor a Szent Bernát templomban (Eger, Széchenyi u. 15.). Az egri születésű Ádám András Balázs küldetésének tekinti azt, hogy a művészet ne egy zárt csoporté legyen, és hogy minél több embernek az életébe tovább tudjuk juttatni, mint „Isten adományát” („Musik ist Gabe Gottes” Luther Márton)

"Mi itt is vagyunk!" - Szent Iván-éji Folkvarázs rendezvényt tartanak a Nemzedékek terén 18 órakor a hagyományőrzés és a népi kultúra jegyében.

Forrás: visiteger.com

Felsőtárkány: Szentjánosbogár sétát tartanak 20-23 óra között a Nyugati kapu Látogatóközponttól (Felsőtárkány, Ifjúság út 34.). Az időpont időjárás- és rajzásfüggő, jegyeket online lehet megvásárolni.

Június 25., szombat

Hatvan: A múzeumok éjszakájához kötődően, június 25-én számos program várja a Hatvanba látogatókat. A Hatvany Lajos Múzeum 16 órától várja az érdeklődőket, az intézményben megnézhető a Magyar porcelán- és kerámiaművesség remekei című film. Ezzel egy időben Simon-Kovács Ariella tart gasztronómiai foglalkozást az aulában Őseink hagyatéka – A kovászolás világa címmel. A múzeum udvarán fél öttől Simon Tamás vezetésével a Hatvani Bajvívó Oskola harci bemutatója enged betekintést a régi korok fegyverforgatási technikáiba. 18 órától az ókori fazekasság rejtelmeibe kalauzol majd el minden látogatót Tóth Gréta múzeumpedagógus. A múzeum udvarán szintén ebben az időpontban kezdődik Csűrdöngölő Mesekocsma felnőtteknek szóló előadása. A múzeumi könyvtárteremben a klasszikus dallamok kedvelői számára fél hétkor a Haydn Bariton Trió ad koncertet. Fél kilenckor moldvai táncház kezdődik a múzeum udvarán a BEB zenekar kíséretében. 22 órakor pedig az est nyereményjátékának sorsolását tartják meg. A programok alatt és közben a múzeumi sörfőzde várja majd a hatvani sörkülönlegességekkel a látogatókat.

Eger: A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár évek óta aktív résztvevője a Múzeumok Éjszakája eseménynek. A hagyományosan a Szent Iván-éjhez közeli szombaton megrendezett idei programjuk témájában a Gárdonyi 100 programsorozathoz illeszkedik. Az „Éjszakára” mindig valamilyen különlegességgel készülnek. Ez idén sem lesz másképp: az emlékév tiszteletére készített – az író életét feldolgozó – vándorkiállítás ezen az estén lesz először megtekinthető. Gárdonyi Gé­zára emlékezve az író műveiről szóló előadást, mesét és az életét feldolgozó játékot is kínálnak. Az este zárásaként együtt, a csillagos ég alatt nézik meg az Egri csillagok című regényt diafilmen. Programjaikat – 16 órától 22 óráig – minden korosztálynak, de elsősorban a családoknak kínálják, akiket többféle társasjátékkal, kézműves-foglalkozásokkal és palotatúrával várnak ezen az éjszakán. Folyamatos programok is lesznek az este folyamán, mások mellett fonálcica-készítés, tüzeskarika-képző és képregényszínezés. Mint minden évben, így idén is egész nap féláras a beiratkozás.

A Bródy Sándor Könyvtár Keresd a csillagokat! – Gárdonyi 100 címmel tart rendezvényt délután 4 órától este 10-ig. A Gárdonyi 100 program és a 42. Kaláka Fesztivál alkalmából kiállítás nyílik, majd öt órától az Egri csillagokról tartanak interaktív előadást, s kérik, hogy aki teheti, „belépőként” vigye magával a könyvből a saját példányát, mert szükség lesz rá. Mesékkel, kézműves-foglalkozásokkal, filmvetítéssel és a könyvtár saját fejlesztésű, Gárdonyi Géza híres alkotásához kapcsolódó társasjátékkal, egész este féláras beiratkozással várják a látogatókat.

A Dobó István Vármúzeum is izgalmas programokat kínál. Egri csillagok túra indul 17 óra 30 perckor a Dobó térről, majd a várban lesznek fáklyás felvonulás, fegyverbemutatók, népzenei koncertek, tudományos előadások, vitézi próba, rendhagyó tárlatvezetések. A megnyitó 18 órakor kezdődik a Palotaudvaron, s 23 óráig nyitva tartanak a kapuk. Érdekes előadást hallhatunk a harangöntés ritka mesterségének féltve őrzött titkairól, s megtudhatjuk, hogyan éltek eleink a török korban.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál Könyvtára is csatlakozik a Múzeumok Éjszakájához, délután 5-től éjfélig várják a látogatókat. Lesz élőállat-bemutató és -simogató, klasszikus meséket vetítenek diafilmen, a játékos feladatok megfejtőit könyvvel jutalmazzák. Idegenvezetéssel csoportosan be lehet járni a könyvtárat, s az olvasni vágyók 50 százalékos kedvezménnyel iratkozhatnak be. A csillagvizsgálóban este hat órától várnak minden tudomány iránt érdeklődőt a különféle rendhagyó óráikra és planetáriumi műsoraikra. Tiszta égbolt esetén pedig este kilenc órától nyáresti csillaglesre invitálják vendégeiket.

Forrás: visiteger.com

A Kepes Intézet épülete előtt este fél 7-től fél 10-ig Szajkó Anita klasszikus ének előadóművész és Nagy Nándor zongorista, zeneszerző adnak előadást, 8 órától pedig Megyesi Balázs művészettörténész és a kiállítás kurátora tárlatvezetést tart Csáji Attila A fény mint kreatív médium című fényművészeti kiállításán.

A Nagy-Eged kilátónál délelőtt 10 órakor egy "pop up múzeum” nyílik. Az ötórás megismételhetetlen program célja a közösségi régészkedés keretében a hegyen megtalált és kutatott Szent Kereszt kápolna bemutatása. Mindez olyan programelemekkel, melyek egy valódi múzeum tevékenységi körébe tartoznak.

Városi sétákat tartanak kosztümös idegenvezetők kíséretében, a Múzeumok Éjszakája kiemelt egri helyszíneihez kalauzolva a résztvevőket. Fél 5-től várják az érdeklődőket a Tourinform és Eger Városi Jegyirodánál (Eger, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 9.).

Az Érseki Palotában 17 órától várják a vendégeket 22 óráig. Óránként indul tárlatvezetés.

A Főegyházmegyei Könyvtárban 17 órától lesz lehetőség különféle programokon részt venni. A részletes program itt található.

A Dobó-térről indul este fél 6-kor a Literatúra Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének nyomában. A séta a Gárdonyi Géza Emlékmúzeumban egy játékkal zárul.

A Kopcsik Marcipánia udvarán ( 3300 Eger, Harangöntő u. 4.) este 6 órakor Nyáresti Muzsika várja a vendégeket.

Múzeumok Éjszakája a Valide Szultána Fürdőromban: este fél 7-kor az egykori török fürdő használatáról, mindennapjairól megtudott titkokat ismerhetik meg látogatóink a vezetés során.

Szilvásvárad: Zenélő Magyarország néven klasszikus koncertet tartanak délután 4 órától a La Contessa Kastélyhotellban (Szilvásvárad, park u. 6.)

Éjszakai barlangtúrára várják a vállalkozó szellemű vendégeket 17.45-kor a Szilvásváradi Állami Erdei Vasút Fatelep Állomásnál (Szalajka út). Az útvonal: Fatelep Állomástól a 18:00 órai kisvonattal a Gloriett-tisztásig, majd tovább gyalog az Istállós-kői-barlangba, azután vissza a Szalajka-völgyben Szilvásváradra. A részvétel ingyenes, de a vonaton utazást a résztvevők maguknak fizetik.

Felsőtárkány: A tóparti kőszinpadon 21 órától Back to Floyd koncertet tartanak.

Ostoros: A Hősök terén rozéfesztivált tartanak délután 4 órától.