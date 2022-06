– Általában másutt is alacsony a részvétel egy időközi választáson, talán Egerben egy kicsivel többen járultak az urnák elé – magyarázta Sári István Imre. –Hogy őszinte legyek, számítottam erre az eredményre. Én hittem abban, hogy amit itt korábban, húsz esztendei képviselőségem idején a lakossággal együttműködve elvégeztem, s amit az utódom, Tóth Szabolcs is, annak az eredményességét a választás visszaigazolja. A Tóth Szabolcs által tervezett, ebben a ciklusban megvalósítandó fejlesztések benne vannak a programomban, és azóta újabbak is akadtak. Ilyen például a Cinke köznél a Kócsag úton átmenő gyalogátkelőhely megépítése, ami ebben az évben megvalósul.

A most megválasztott képviselő arról is beszélt, hogy új terv a forgalom lassítása a Harrer Ferenc és az Aranysas utcakereszteződése előtt.

– Itt nem lesz körforgalom, mert azt be kellett látnom, hogy bármennyien szerették volna is, pénzügyi fedezet ebben a helyzetben most nincs rá, s lehet, hogy rövid távon nem is lesz. Addig azonban valami megoldást kellett találni, hogy az ezen az egyenes szakaszon 70-80 kilométer/órával száguldozó járművezet vegye észre, itt egy kereszteződés van. Mostanában értesültem róla, hogy a Damjanich út felújításával kapcsolatban problémák lehetnek egyes kapubejáróknál, például a szintkülönbséggel. Haladéktalanul végigjárom a területet, ha kell, akkor Horváth László országgyűlési képviselőt is meg fogom keresni. Az építésnek mindenki örül, de ha csak egy család akad, aki nem jól jön ki ebből, az rossz szájízt ad. Remélem, megtaláljuk a megoldást – összegezte Sári István Imre.