– A kánikula még ott is nagyon megviseli az embereket, ahol az időjárásból adódóan ehhez jobban hozzá vannak szokva – tájékoztatta lapunkat dr. Kristofori György siroki háziorvos.

Megkérdeztünk munkáltatókat arról, hogyan készülnek fel a hőségre. Pifkó Tamás, a gyöngyösi polgármesteri hivatal sajtószóvivője azt a tájékoztatást adta, hogy két párakapu felállítása várható a mátraaljai városban. Ezek a Mátra Művelődési Központ hűsítő eszközei, a Fő téren és a Barátok terén tervezik felállítani.

A sajtószóvivő a gyöngyösi hőségriadó tervről is informálta lapunkat. A nyári nagy melegben a hőségriadónak három fokozata van. A Nemzeti Népegészségügyi Központ Országos Tisztifőorvosa rendeli el az I–III. fokozat valamelyikét az egymást követő három napon várható átlag hőmérséklet függvényében. Ez elsősorban az egészségügyi ellátórendszernek szóló riasztás, hogy készüljenek fel megnövekedő egészségügyi problémák ellátására.

Szól ez az önkormányzatoknak is annyiban, hogy megelőző intézkedéseket tehetnek a településeiken, a hőség hatásait csökkentő feladatokat láthatnak el, az anyagi lehetőségeik függvényében. Kötelesek viszont az elrendelésről a gyermek- és idősellátó intézményeket haladéktalanul tájékoztatni.

A várható hőségriasztásra felkészülve a Heves Megyei Vízmű Zrt. már felszerelte az ivócsapokat a városi tűzcsapokra. A turisták és a helybeliek számára vízivásra alkalmassá tett tűzcsapok találhatók például Mátrafüreden, az Akadémia úton, Gyöngyösön a kisvasútnál, a Szövetkezet és a Kócsag utcában, a Hanisz tér északi végében.

Az egri önkormányzatot is megkerestük, hogy ők mit tesznek az emberek érdekében kánikulában. Röviden azt írták, az országos hőségriadó hivatalos elrendelése esetén követik a meghatározott eljárásrendet, továbbá megteszik a szükséges intézkedéseket: például vizet osztanak, kijelölik annak helyszíneit, szükség esetén a város több pontján párakapukat helyeznek ki. Korábban több helyen, így a Széchenyi és a Vallon úton is volt ilyen, várhatóan ide kerülhetnek majd idén is.

A Pénzügyminisztérium munkavédelmi főosztálya arra figyelmeztet, hogy a hőségben a dolgozóknak megfelelő hőmérsékletű, 14–16 Celsius-fokos ivóvizet kell biztosítani a higiénés követelmények betartásával. Rendszeres pihenőidőket kell beiktatni, valamint a munkavállalók cseréjéről kell gondoskodni munkaszervezéssel, hogy az egyes dolgozók csak kevés időt töltsenek a tűző napon. Ezenfelül a főosztály azt javasolta, hogy a napsugárzás szempontjából kritikusnak tekinthető napszakban – 11 és 15 óra között – lehetőség szerint hűvösebb, árnyékos munkahelyen folytatódjon a munkavégzés.