18:00: Népkert: Retró autók kiállítása - Retropartizánok: A sátor alatt állítják ki a legértékesebb, ritka autókat. Itt az autók tulajdonosaival beszélgethetünk a gyűjtői darabokról. A retró autóval érkezők számára úgynevezett mozgó parkolót is kialakítanak. A szervezők filmvetítéssel a régi idők autósmozijait is megidézik. Elindítanak egy Retropartyzánok rádiót is, amit helyben az autókban is lehet fogni, így minden, ami a színpadon történik, hallható lesz a kocsiban is. A műsort Abaházi Csaba vezeti. A három nap alatt felvonulnak a keleti autógyártás mellett Csepel teherautók, retró buszok, ÁFOR nyergesek, traktorok, buszok és a nyugat autóműremekei közül is megtalálható lesz néhány, így Porsche 911-es és Mercedesek, BMW-k is. A kicsiknek és a nosztalgiázás kedvelőknek lehet érdekesség a korabeli Csepel tűzoltóautó és Lada rendőrautó. Tartanak tesztvezetést, kitelepül a Budapest Retró Élményközpont, a Totalcar Tulaj a pályán műsora kétszer bejelentkezik a fesztiválról. A három napos rendezvényen színpadi programok is lesznek: pénteken Dj Dominique és Zoltán Erika, szombaton Trabarna, Spencer Hill Magic Band és az Első Emelet lép fel.